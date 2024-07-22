Песков: решение Байдена сняться с выборов – внутреннее дело США
Ход избирательной кампании в США и уход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки внутреннее дело США и должно заботить американских избирателей, а не Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле отказались давать оценку ходу избирательной кампании в США, несмотря на то что Соединенные Штаты являются одной из крупнейших стран мира.
«Для нас очень важно будущее российско-американских отношений, которые сейчас переживают наихудший период в их истории. Но все-таки главное для нас – это наши заботы, это наши достижения, наши проблемы, и главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены», – отметил Песков.
21 июля Байден сообщил о выходе из президентской гонки, пообещав рассказать о своем решении подробнее позже на этой неделе. Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока. Чуть позже Байден заявил о поддержке вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты страны от демократов. Харрис отметила, что для нее большая честь получить поддержку действующего президента и что она намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства.
Европейские лидеры бурно комментировали решение Байдена сняться с предвыборной гонки. Азиатские политики были более сдержанны, часть из них никак не отреагировали на это решение. В частности, официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала комментировать эту информацию и также заявила, что американские выборы – это внутреннее дело США.