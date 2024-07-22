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Песков: решение Байдена сняться с выборов – внутреннее дело США

Ведомости

Ход избирательной кампании в США и уход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки внутреннее дело США и должно заботить американских избирателей, а не Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отказались давать оценку ходу избирательной кампании в США, несмотря на то что Соединенные Штаты являются одной из крупнейших стран мира.

«Для нас очень важно будущее российско-американских отношений, которые сейчас переживают наихудший период в их истории. Но все-таки главное для нас – это наши заботы, это наши достижения, наши проблемы, и главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены», – отметил Песков.

21 июля Байден сообщил о выходе из президентской гонки, пообещав рассказать о своем решении подробнее позже на этой неделе. Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока. Чуть позже Байден заявил о поддержке вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты страны от демократов. Харрис отметила, что для нее большая честь получить поддержку действующего президента и что она намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства.

Европейские лидеры бурно комментировали решение Байдена сняться с предвыборной гонки. Азиатские политики были более сдержанны, часть из них никак не отреагировали на это решение. В частности, официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала комментировать эту информацию и также заявила, что американские выборы – это внутреннее дело США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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