Песков: решение Байдена сняться с выборов – внутреннее дело США

21 июля Байден сообщил о выходе из президентской гонки, пообещав рассказать о своем решении подробнее позже на этой неделе. Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока. Чуть позже Байден заявил о поддержке вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты страны от демократов. Харрис отметила, что для нее большая честь получить поддержку действующего президента и что она намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства.