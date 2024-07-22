Песков рассказал об ожиданиях от предстоящего визита главы МИД Украины в Китай
Россия намерена и дальше развивать отношения с Китаем, это является приоритетом, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, чего ждет Кремль от предстоящего визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в КНР и повлияет ли это на позицию Пекина по российско-украинскому конфликту.
«Здесь для нас главное – наши отношения с Китаем. Мы исходим из того общего фона наших двусторонних отношений, из атмосферы стратегического партнерства с КНР. Исходим из той атмосферы, в основе которой лежат очень конструктивные и добрые отношения между главами двух наших государств», – сказал Песков.
Он отметил, что Россия намерена и дальше развивать российско-китайские отношения во всех сферах.
Кулеба 23-25 июля посетит КНР по приглашению китайского коллеги Ван И, сообщило 22 июля украинское ведомство. Главной темой переговоров станет поиск путей урегулирования российско-украинского конфликта и возможной роли Китая в достижении устойчивого мира, говорится в посте.
24 февраля, во вторую годовщину начала российской специальной военной операции на Украине, МИД Китая предложил план по урегулированию ситуации. Среди тезисов: прекращение огня и боевых действий, мирные переговоры, недопущение применения ядерного оружия и др.
Спустя почти месяц после этого резидент РФ Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и после заявил, что китайский план может быть взят за основу. В июне президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Induirer сообщил о готовности к переговорам с Россией через посредников.