Песков рассказал об ожиданиях от предстоящего визита главы МИД Украины в Китай

Россия намерена и дальше развивать отношения с Китаем, это является приоритетом, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, чего ждет Кремль от предстоящего визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в КНР и повлияет ли это на позицию Пекина по российско-украинскому конфликту.