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Песков рассказал об ожиданиях от предстоящего визита главы МИД Украины в Китай

Ведомости

Россия намерена и дальше развивать отношения с Китаем, это является приоритетом, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, чего ждет Кремль от предстоящего визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в КНР и повлияет ли это на позицию Пекина по российско-украинскому конфликту.

«Здесь для нас главное – наши отношения с Китаем. Мы исходим из того общего фона наших двусторонних отношений, из атмосферы стратегического партнерства с КНР. Исходим из той атмосферы, в основе которой лежат очень конструктивные и добрые отношения между главами двух наших государств», – сказал Песков.

Он отметил, что Россия намерена и дальше развивать российско-китайские отношения во всех сферах.

Кулеба 23-25 июля посетит КНР по приглашению китайского коллеги Ван И, сообщило 22 июля украинское ведомство. Главной темой переговоров станет поиск путей урегулирования российско-украинского конфликта и возможной роли Китая в достижении устойчивого мира, говорится в посте.

24 февраля, во вторую годовщину начала российской специальной военной операции на Украине, МИД Китая предложил план по урегулированию ситуации. Среди тезисов: прекращение огня и боевых действий, мирные переговоры, недопущение применения ядерного оружия и др.

Спустя почти месяц после этого резидент РФ Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и после заявил, что китайский план может быть взят за основу. В июне президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Induirer сообщил о готовности к переговорам с Россией через посредников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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