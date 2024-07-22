Главы МИД Китая и Украины проведут переговоры
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23-25 июля посетит КНР по приглашению китайского коллеги Ван И. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.
Главной темой переговоров станет поиск путей урегулирования российско-украинского конфликта и возможной роли Китая в достижении устойчивого мира, говорится в посте. Кроме того, стороны планируют обменяться мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений.
24 февраля, во вторую годовщину начала российской специальной военной операции на Украине, МИД Китая опубликовал план из 12 пунктов об урегулировании ситуации. Среди тезисов Пекина: прекращение огня и боевых действий, запуск мирных переговоров, урегулирование гуманитарного кризиса, защита гражданских лиц и военнопленных, поддержка безопасности АЭС и недопущение применения ядерного оружия.
Президент РФ Владимир Путин после прошедших 21 марта переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что китайский план может быть взят за основу, но Запад и Киев не готовы к мирному урегулированию. В июне президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Induirer сообщил о готовности к переговорам с Москвой через посредников.