Главы МИД Китая и Украины проведут переговоры

Президент РФ Владимир Путин после прошедших 21 марта переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что китайский план может быть взят за основу, но Запад и Киев не готовы к мирному урегулированию. В июне президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Induirer сообщил о готовности к переговорам с Москвой через посредников.