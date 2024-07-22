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Главы МИД Китая и Украины проведут переговоры

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23-25 июля посетит КНР по приглашению китайского коллеги Ван И. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

Главной темой переговоров станет поиск путей урегулирования российско-украинского конфликта и возможной роли Китая в достижении устойчивого мира, говорится в посте. Кроме того, стороны планируют обменяться мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений.

24 февраля, во вторую годовщину начала российской специальной военной операции на Украине, МИД Китая опубликовал план из 12 пунктов об урегулировании ситуации. Среди тезисов Пекина: прекращение огня и боевых действий, запуск мирных переговоров, урегулирование гуманитарного кризиса, защита гражданских лиц и военнопленных, поддержка безопасности АЭС и недопущение применения ядерного оружия.

Президент РФ Владимир Путин после прошедших 21 марта переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что китайский план может быть взят за основу, но Запад и Киев не готовы к мирному урегулированию. В июне президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Induirer сообщил о готовности к переговорам с Москвой через посредников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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