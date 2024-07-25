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МИД Польши: Пекин выразил Минску обеспокоенность из-за ситуации на границе с ЕС

Ведомости

Китай выразил Белоруссии обеспокоенность по поводу ситуации на границе с Евросоюзом (ЕС), сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24.

«Китайская сторона передала белорусской стороне свою обеспокоенность по поводу безопасности на границе как в плане перевозки грузов, так и в плане пассажирского оборота», – сказал он.

Сикорский добавил, что у Польши есть «суверенное право» закрыть границу с Белоруссией. По его словам, значительное замедление грузооборота на границе между Польшей и Белоруссией уже наблюдается. Глава МИДа добавил, что для улучшения отношений с Минском Варшава требует решить миграционную ситуацию на границе и освободить журналиста Андрея Почобута, который отбывает наказание в Белоруссии.

24 июля стало известно, что Польша пригрозила перекрыть экспорт китайских товаров в Евросоюз по железнодорожному сообщению на фоне наплыва мигрантов на границе с Белоруссией. Во время визита в Пекин президент Польши Анджей Дуда связал вопросы миграции и транзита товаров, сообщает Bloomberg. Белоруссия является единственной страной, через которую осуществляется железнодорожная перевозка китайских товаров в Евросоюз.

С 13 июня Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Это произошло после того, как в конце мая нелегальный мигрант убил польского военнослужащего на границе между странами. Создание буферной зоны МВД объяснило обеспечением безопасности «посторонних, сотрудников полиции, пограничной службы и военнослужащих, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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