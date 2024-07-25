МИД Польши: Пекин выразил Минску обеспокоенность из-за ситуации на границе с ЕС
Китай выразил Белоруссии обеспокоенность по поводу ситуации на границе с Евросоюзом (ЕС), сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24.
«Китайская сторона передала белорусской стороне свою обеспокоенность по поводу безопасности на границе как в плане перевозки грузов, так и в плане пассажирского оборота», – сказал он.
Сикорский добавил, что у Польши есть «суверенное право» закрыть границу с Белоруссией. По его словам, значительное замедление грузооборота на границе между Польшей и Белоруссией уже наблюдается. Глава МИДа добавил, что для улучшения отношений с Минском Варшава требует решить миграционную ситуацию на границе и освободить журналиста Андрея Почобута, который отбывает наказание в Белоруссии.
24 июля стало известно, что Польша пригрозила перекрыть экспорт китайских товаров в Евросоюз по железнодорожному сообщению на фоне наплыва мигрантов на границе с Белоруссией. Во время визита в Пекин президент Польши Анджей Дуда связал вопросы миграции и транзита товаров, сообщает Bloomberg. Белоруссия является единственной страной, через которую осуществляется железнодорожная перевозка китайских товаров в Евросоюз.
С 13 июня Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Это произошло после того, как в конце мая нелегальный мигрант убил польского военнослужащего на границе между странами. Создание буферной зоны МВД объяснило обеспечением безопасности «посторонних, сотрудников полиции, пограничной службы и военнослужащих, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции».