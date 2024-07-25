МИД Польши: Пекин выразил Минску обеспокоенность из-за ситуации на границе с ЕС

Сикорский добавил, что у Польши есть «суверенное право» закрыть границу с Белоруссией. По его словам, значительное замедление грузооборота на границе между Польшей и Белоруссией уже наблюдается. Глава МИДа добавил, что для улучшения отношений с Минском Варшава требует решить миграционную ситуацию на границе и освободить журналиста Андрея Почобута, который отбывает наказание в Белоруссии.