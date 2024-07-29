Во Франции восстановили движение поездов после диверсий
После сбоя в железнодорожном сообщении Франции, который произошел в день открытия Олимпийских игр, движение поездов полностью восстановлено. Об этом в эфире радиостанции RTL рассказал покидающий свой пост министр транспорта страны Патрис Вергриет.
Сбой на железных дорогах случился 26 июля. Вандалы совершили серию скоординированных действий против сети высокоскоростных поездов (TGV). Поджигатели атаковали объекты вдоль линий, соединяющих Париж с Лиллем на севере, Бордо на западе и Страсбургом на востоке. По словам министра, этот сбой напрямую затронул около 100 000 путешественников. По данным на утро 29 июля, движение поездов возобновилось в обычном режиме на Восточной, Атлантической и Северной линиях, заявил Вергриет.
RTL также передает, что государственная компания SNCF («Национальное сообщество французских железных дорог») пообещала возместить стоимость билетов, которыми пассажиры не смогли воспользоваться из-за атак.
Мэр Парижа Анн Идальго назвала случившееся диверсией. Прокуратура столицы начала расследование. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 29 июля заявил телеканалу France 2, что атаки были «очень точными и целенаправленными», и это «типичный образ действий ультралевых» экстремистов. По его словам, правоохранительные органы выявили «определенное количество лиц», которые могут быть связаны с происшествием, один человек уже арестован. Сейчас выясняются мотивы действий злоумышленников.
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней под нейтральным флагом.