Во Франции восстановили движение поездов после диверсий

Мэр Парижа Анн Идальго назвала случившееся диверсией. Прокуратура столицы начала расследование. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 29 июля заявил телеканалу France 2, что атаки были «очень точными и целенаправленными», и это «типичный образ действий ультралевых» экстремистов. По его словам, правоохранительные органы выявили «определенное количество лиц», которые могут быть связаны с происшествием, один человек уже арестован. Сейчас выясняются мотивы действий злоумышленников.