Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Во Франции восстановили движение поездов после диверсий

Ведомости

После сбоя в железнодорожном сообщении Франции, который произошел в день открытия Олимпийских игр, движение поездов полностью восстановлено. Об этом в эфире радиостанции RTL рассказал покидающий свой пост министр транспорта страны Патрис Вергриет.

Сбой на железных дорогах случился 26 июля. Вандалы совершили серию скоординированных действий против сети высокоскоростных поездов (TGV). Поджигатели атаковали объекты вдоль линий, соединяющих Париж с Лиллем на севере, Бордо на западе и Страсбургом на востоке. По словам министра, этот сбой напрямую затронул около 100 000 путешественников. По данным на утро 29 июля, движение поездов возобновилось в обычном режиме на Восточной, Атлантической и Северной линиях, заявил Вергриет.

RTL также передает, что государственная компания SNCF («Национальное сообщество французских железных дорог») пообещала возместить стоимость билетов, которыми пассажиры не смогли воспользоваться из-за атак.

Мэр Парижа Анн Идальго назвала случившееся диверсией. Прокуратура столицы начала расследование. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 29 июля заявил телеканалу France 2, что атаки были «очень точными и целенаправленными», и это «типичный образ действий ультралевых» экстремистов. По его словам, правоохранительные органы выявили «определенное количество лиц», которые могут быть связаны с происшествием, один человек уже арестован. Сейчас выясняются мотивы действий злоумышленников.

Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней под нейтральным флагом.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных