Власти Франции созвали кризисный штаб после сбоя на железных дорогах

По информации телеканала, уходящий в отставку премьер-министр страны Габриэль Атталь посетил кризисное подразделение министерства транспорта в Париже. На брифинге для журналистов он заявил, что диверсия на путях имела «четкую цель – заблокировать сеть скоростных поездов». Атталь подчеркнул, что последствия сбоя «огромные»: сотни тысяч человек столкнулись с трудностями, когда отправлялись на отдых и на Олимпийские игры.