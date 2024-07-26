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Власти Франции созвали кризисный штаб после сбоя на железных дорогах

Ведомости

Власти Франции созвали кризисный штаб после нарушения железнодорожного сообщения по всей стране, сообщает портал BFMTV.

По информации телеканала, уходящий в отставку премьер-министр страны Габриэль Атталь посетил кризисное подразделение министерства транспорта в Париже. На брифинге для журналистов он заявил, что диверсия на путях имела «четкую цель – заблокировать сеть скоростных поездов». Атталь подчеркнул, что последствия сбоя «огромные»: сотни тысяч человек столкнулись с трудностями, когда отправлялись на отдых и на Олимпийские игры.

По состоянию на 13:00 по местному времени (14:00 мск) 25% поездов между Парижем и Лондоном были отменены. Примерно в то же время уходящий в отставку министр транспорта Франции Патрис Вергриете сообщил, что движение постепенно начинает возобновляться.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что сбои на путях не повлияют на церемонию открытия Олимпийских игр. «Это диверсия. То, что произошло, неприемлемо, но это не повлияет на церемонию, поскольку произошедшее не имеет последствий для транспортной сети региона Иль-де-Франс», – сказала она.

26 июля, в день открытия Олимпийских игр, на железных дорогах Франции произошел сбой. Вандалы совершили серию скоординированных действий против сети высокоскоростных поездов. Поджигатели атаковали объекты вдоль линий, соединяющих Париж с Лиллем на севере, Бордо на западе и Страсбургом на востоке. Государственный железнодорожный оператор сообщил, что движение серьезно нарушено как минимум до конца выходных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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