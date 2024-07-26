Во Франции эвакуировали Евроаэропорт из-за сообщении о возможном минировании

На 26 июля в Париже запланирована церемония открытия Олимпиады-2024. Впервые в истории Олимпиад все билеты были проданы онлайн. Продажи побили рекорд Атланты-1996, когда в США реализовали 8,3 млн билетов. На Олимпиаду этого года 10 млн билетов были проданы задолго до старта Игр.