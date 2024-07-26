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Во Франции эвакуировали Евроаэропорт из-за сообщении о возможном минировании

Ведомости

Аэропорт Базель-Мюлюз-Фрайбург во Франции, известный как Евроаэропорт, был временно закрыт из-за сигнала о возможном минировании, сообщило издание Le Monde со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Пассажиров эвакуировали в целях безопасности после сообщения о минировании, в аэропорт были направлены саперы. Сейчас воздушное сообщение возобновлено, уточняет издание.

Помимо этого 26 июля на железных дорогах Франции произошел сбой. Вандалы совершили серию скоординированных действий против сети высокоскоростных поездов. Поджигатели атаковали объекты вдоль линий, соединяющих Париж с Лиллем на севере, Бордо на западе и Страсбургом на востоке. Государственный железнодорожный оператор сообщил, что движение серьезно нарушено как минимум до конца выходных.

На 26 июля в Париже запланирована церемония открытия Олимпиады-2024. Впервые в истории Олимпиад все билеты были проданы онлайн. Продажи побили рекорд Атланты-1996, когда в США реализовали 8,3 млн билетов. На Олимпиаду этого года 10 млн билетов были проданы задолго до старта Игр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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