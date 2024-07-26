Во Франции эвакуировали Евроаэропорт из-за сообщении о возможном минировании
Аэропорт Базель-Мюлюз-Фрайбург во Франции, известный как Евроаэропорт, был временно закрыт из-за сигнала о возможном минировании, сообщило издание Le Monde со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Пассажиров эвакуировали в целях безопасности после сообщения о минировании, в аэропорт были направлены саперы. Сейчас воздушное сообщение возобновлено, уточняет издание.
Помимо этого 26 июля на железных дорогах Франции произошел сбой. Вандалы совершили серию скоординированных действий против сети высокоскоростных поездов. Поджигатели атаковали объекты вдоль линий, соединяющих Париж с Лиллем на севере, Бордо на западе и Страсбургом на востоке. Государственный железнодорожный оператор сообщил, что движение серьезно нарушено как минимум до конца выходных.
На 26 июля в Париже запланирована церемония открытия Олимпиады-2024. Впервые в истории Олимпиад все билеты были проданы онлайн. Продажи побили рекорд Атланты-1996, когда в США реализовали 8,3 млн билетов. На Олимпиаду этого года 10 млн билетов были проданы задолго до старта Игр.