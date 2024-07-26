В день открытия Олимпиады на железных дорогах Франции произошел сбой
Вандалы совершили серию скоординированных действий против сети высокоскоростных поездов Франции, что привело к серьезным сбоям в работе некоторых из самых загруженных железнодорожных линий страны в преддверии церемонии открытия Олимпиады в Париже. Об этом сообщает агентство Reuters.
Государственный железнодорожный оператор заявил, что поджигатели атаковали объекты вдоль линий, соединяющих Париж с Лиллем на севере, Бордо на западе и Страсбургом на востоке. Ведутся ремонтные работы, но движение будет серьезно нарушено как минимум до конца выходных. Поезда вернутся обратно в пункты отправления.
«Пожары были устроены намеренно, чтобы повредить наши объекты», – говорится в заявлении Национального сообщества французских железных дорог (SNCF).
Франция предпринимает беспрецедентные меры по обеспечению безопасности во время проведения Олимпиады, в мероприятиях задействовано более 45 000 полицейских, 10 000 солдат и 2000 частных охранников. Снайперы будут находиться на крышах домов, а беспилотники будут вести наблюдение с воздуха.
26 июля в Париже запланирована церемония открытия Олимпиады-2024. Соревнование вызвало в мире беспрецедентный интерес и ажиотаж. 10 млн билетов были проданы задолго до старта Игр, побив рекорд Атланты-1996, когда американцы реализовали 8,3 млн билетов. Возможность понаблюдать за соревнованиями воочию стоила от 24 евро (всего 10% от общего числа билетов) до 2700 евро. Кроме того, впервые в истории Олимпиад все билеты были проданы онлайн.