В день открытия Олимпиады на железных дорогах Франции произошел сбой

26 июля в Париже запланирована церемония открытия Олимпиады-2024. Соревнование вызвало в мире беспрецедентный интерес и ажиотаж. 10 млн билетов были проданы задолго до старта Игр, побив рекорд Атланты-1996, когда американцы реализовали 8,3 млн билетов. Возможность понаблюдать за соревнованиями воочию стоила от 24 евро (всего 10% от общего числа билетов) до 2700 евро. Кроме того, впервые в истории Олимпиад все билеты были проданы онлайн.