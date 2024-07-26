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В день открытия Олимпиады на железных дорогах Франции произошел сбой

Ведомости

Вандалы совершили серию скоординированных действий против сети высокоскоростных поездов Франции, что привело к серьезным сбоям в работе некоторых из самых загруженных железнодорожных линий страны в преддверии церемонии открытия Олимпиады в Париже. Об этом сообщает агентство Reuters.

Государственный железнодорожный оператор заявил, что поджигатели атаковали объекты вдоль линий, соединяющих Париж с Лиллем на севере, Бордо на западе и Страсбургом на востоке. Ведутся ремонтные работы, но движение будет серьезно нарушено как минимум до конца выходных. Поезда вернутся обратно в пункты отправления.

«Пожары были устроены намеренно, чтобы повредить наши объекты», – говорится в заявлении Национального сообщества французских железных дорог (SNCF).

Франция предпринимает беспрецедентные меры по обеспечению безопасности во время проведения Олимпиады, в мероприятиях задействовано более 45 000 полицейских, 10 000 солдат и 2000 частных охранников. Снайперы будут находиться на крышах домов, а беспилотники будут вести наблюдение с воздуха.

26 июля в Париже запланирована церемония открытия Олимпиады-2024. Соревнование вызвало в мире беспрецедентный интерес и ажиотаж. 10 млн билетов были проданы задолго до старта Игр, побив рекорд Атланты-1996, когда американцы реализовали 8,3 млн билетов. Возможность понаблюдать за соревнованиями воочию стоила от 24 евро (всего 10% от общего числа билетов) до 2700 евро. Кроме того, впервые в истории Олимпиад все билеты были проданы онлайн. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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