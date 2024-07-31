Медведев: при Мадуро Венесуэла добилась серьезных успехов
При президенте Николасе Мадуро Венесуэла добилась серьезных успехов в укреплении суверенитета, защите своих интересов и территориальной целостности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в поздравлении Мадуро с переизбранием.
Медведев отметил, что Россия выступает за «полномасштабное расширение связей» с Единой социалистической партией Венесуэлы (ЕСПВ). Он также выразил признательность за межпартийное сотрудничество и пожелал Мадуро здоровья и успехов.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Действующий глава государства Мадуро победил с 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 44,2%.
Оппозиция и ряд стран не признали результаты выборов. Правительства девяти стран Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть их итоги в присутствии независимых наблюдателей. США и страны ЕС также усомнились в результатах президентских выборов в Венесуэле. Вашингтон допустил введение новых санкций против республики.