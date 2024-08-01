Совбез ООН не принял заявление по убийству Хании из-за США, Британии и Франции
США, Великобритания и Франция заблокировали предложенное Россией Совету Безопасности (СБ) ООН заявление для прессы с осуждением убийства главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. Об этом сообщил на заседании постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Трансляция шла на сайте ООН.
«Совету Безопасности надлежит предпринять немедленные меры, чтобы привлечь Израиль к ответственности за этот акт агрессии. Речь идет, в частности, о рассмотрении введения санкций и иных мер, которые необходимы для предупреждения дальнейших нарушений, чтобы послать сигнал о том, что злонамеренные деяния Израиля международное сообщество терпеть не намерено», – сказал Иравани.
Он подчеркнул, что «этому режиму нельзя позволить избежать ответственности». Иранский постпред также выразил мнение, что убийство Хании не могло произойти без разрешения и разведывательной поддержки США.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Ханию похоронят 2 августа в Катаре – городе Лусаил.
Кремль осудил атаку, которая привела к гибели Хании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что подобные действия направлены «против попыток установления мира в регионе» и могут «существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию». В МИД РФ назвали гибель Хании неприемлемым политическим убийством.