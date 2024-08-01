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Совбез ООН не принял заявление по убийству Хании из-за США, Британии и Франции

Ведомости

США, Великобритания и Франция заблокировали предложенное Россией Совету Безопасности (СБ) ООН заявление для прессы с осуждением убийства главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. Об этом сообщил на заседании постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Трансляция шла на сайте ООН.

«Совету Безопасности надлежит предпринять немедленные меры, чтобы привлечь Израиль к ответственности за этот акт агрессии. Речь идет, в частности, о рассмотрении введения санкций и иных мер, которые необходимы для предупреждения дальнейших нарушений, чтобы послать сигнал о том, что злонамеренные деяния Израиля международное сообщество терпеть не намерено», – сказал Иравани.

Он подчеркнул, что «этому режиму нельзя позволить избежать ответственности». Иранский постпред также выразил мнение, что убийство Хании не могло произойти без разрешения и разведывательной поддержки США.

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Ханию похоронят 2 августа в Катаре – городе Лусаил.

Кремль осудил атаку, которая привела к гибели Хании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что подобные действия направлены «против попыток установления мира в регионе» и могут «существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию». В МИД РФ назвали гибель Хании неприемлемым политическим убийством.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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