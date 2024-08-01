Совбез ООН не принял заявление по убийству Хании из-за США, Британии и Франции

«Совету Безопасности надлежит предпринять немедленные меры, чтобы привлечь Израиль к ответственности за этот акт агрессии. Речь идет, в частности, о рассмотрении введения санкций и иных мер, которые необходимы для предупреждения дальнейших нарушений, чтобы послать сигнал о том, что злонамеренные деяния Израиля международное сообщество терпеть не намерено», – сказал Иравани.