CBS удалила информацию об участии в обмене осужденного в ФРГ Вадима Красикова
Телекомпания CBS отредактировала материал об обмене заключенными, удалив из списка подлежащих к обмену осужденного в Германии Вадима Красикова. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».
Телекомпания также удалила данные о числе фигурантов сделки.
1 августа CBS сообщила, что в обмене заключенными между Россией и западными странами фигурируют 24 человека. В списке, в том числе, значились осужденная за фейки о российской армии журналистка Алсу Курмашева и Красиков.
Агентство Bloomberg сообщило, что в рамках обмена Россия освободит Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России), журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана. Утверждается, что последних двоих человек обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран.
Турецкий телеканал NTV сообщил, что обмен заключенными состоялся в аэропорту Анкары между Россией и США. Телеканал назвал нынешний обмен крупнейшим со времен Второй мировой войны.