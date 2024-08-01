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CBS удалила информацию об участии в обмене осужденного в ФРГ Вадима Красикова

Ведомости

Телекомпания CBS отредактировала материал об обмене заключенными, удалив из списка подлежащих к обмену осужденного в Германии Вадима Красикова. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».

Телекомпания также удалила данные о числе фигурантов сделки.

1 августа CBS сообщила, что в обмене заключенными между Россией и западными странами фигурируют 24 человека. В списке, в том числе, значились осужденная за фейки о российской армии журналистка Алсу Курмашева и Красиков.

Агентство Bloomberg сообщило, что в рамках обмена Россия освободит Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России), журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана. Утверждается, что последних двоих человек обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран.

Турецкий телеканал NTV сообщил, что обмен заключенными состоялся в аэропорту Анкары между Россией и США. Телеканал назвал нынешний обмен крупнейшим со времен Второй мировой войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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