Захарова: США стремятся подчинить систему госуправления на Южном Кавказе
США пытаются отстранить южнокавказские республики, в том числе Армению, от взаимодействия с Россией, а также подчинить себе систему госуправления данного региона. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет «РИА Новости».
«Под благими предлогами [США и их сателлиты] стремятся подмять под себя систему госуправления, сосредоточить контроль за ресурсной базой, использовать транзитный потенциал», – сказала Захарова.
Так она прокомментировала выступление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена на слушаниях в комитете по иностранным делам сената, который заявил, что США пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с РФ, пишет агентство.
В апреле МИД России уже обращал внимание Еревана на то, что США и Евросоюз якобы хотят превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе, добиваясь выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников.
11 июня стало известно, что Армения и США договорились повысить статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству. Отмечалось, что углубление связей должно произойти в 2024 г., оно будет закреплено в меморандуме о взаимопонимании.