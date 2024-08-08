Захарова: США стремятся подчинить систему госуправления на Южном Кавказе

В апреле МИД России уже обращал внимание Еревана на то, что США и Евросоюз якобы хотят превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе, добиваясь выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников.