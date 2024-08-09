Газета
Телеграм
Подкаст
/ Карьера

Новак назначен первым замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики РФ

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак назначен первым заместителем председателя комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Изменен также состав правкомиссии и входящей в нее подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Мера принята для «организации эффективной работы нового состава кабмина и в соответствии с решениями президента по кадровым вопросам», пояснили в правительстве.

В состав комиссии включены министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Роман Старовойт, которые также вошли в состав президиума, и заместитель мэра Москвы Мария Багреева.

Руководителем подкомиссии назначен Новак. В ее состав вошли Алиханов, Лут, Старовойт и министр энергетики Сергей Цивилев.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работает с 2018 г. В 2020 г. ее возглавил Мишустин. В 2022 г. работу комиссии перевели в режим оперативного штаба.

Президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в июне сказал, что до 2030 г. делает акцент на «экономической повестке нашего развития». По его словам, объем несырьевого экономического экспорта за этот период должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023 г. Для этого, в том числе, требуется укрепление транспортных связей, развитие трансграничной платежной инфраструктуры. Путин отметил, что, несмотря на санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, и на долю дружественных РФ стран приходится три четверти товарооборота государства.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных