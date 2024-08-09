Новак назначен первым замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики РФ
Вице-премьер Александр Новак назначен первым заместителем председателя комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.
Изменен также состав правкомиссии и входящей в нее подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Мера принята для «организации эффективной работы нового состава кабмина и в соответствии с решениями президента по кадровым вопросам», пояснили в правительстве.
В состав комиссии включены министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Роман Старовойт, которые также вошли в состав президиума, и заместитель мэра Москвы Мария Багреева.
Руководителем подкомиссии назначен Новак. В ее состав вошли Алиханов, Лут, Старовойт и министр энергетики Сергей Цивилев.
Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работает с 2018 г. В 2020 г. ее возглавил Мишустин. В 2022 г. работу комиссии перевели в режим оперативного штаба.
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в июне сказал, что до 2030 г. делает акцент на «экономической повестке нашего развития». По его словам, объем несырьевого экономического экспорта за этот период должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023 г. Для этого, в том числе, требуется укрепление транспортных связей, развитие трансграничной платежной инфраструктуры. Путин отметил, что, несмотря на санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, и на долю дружественных РФ стран приходится три четверти товарооборота государства.