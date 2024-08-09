Новак назначен первым замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики РФ

Президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в июне сказал, что до 2030 г. делает акцент на «экономической повестке нашего развития». По его словам, объем несырьевого экономического экспорта за этот период должен вырасти не менее чем на две трети по сравнению с 2023 г. Для этого, в том числе, требуется укрепление транспортных связей, развитие трансграничной платежной инфраструктуры. Путин отметил, что, несмотря на санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, и на долю дружественных РФ стран приходится три четверти товарооборота государства.