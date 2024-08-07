Правительство перешло к матричной модели управления экономикой

Правительство перешло к матричной модели управления экономикойОбеспечением технологического суверенитета будет заниматься сразу пять вице-премьеров
В правительстве поменялся управленческий подход к достижению национальных целей развития. Кабмин перешел к модели, которая напоминает матричную систему взаимодействия между заместителями председателя и ведомствами. «Ведомости» ранее писали о подготовке такой трансформации. Описание нового подхода приводится в сообщении кабмина, где раскрываются полномочия вице-премьеров, министерств и ведомств по достижению задач майского указа президента.
Из поручения премьер-министра Михаила Мишустина следует, что зоны ответственности вице-премьеров будут пересекаться, а министерства будут координироваться ими по кросс-функциональному принципу. Например, обеспечением технологического суверенитета будет заниматься сразу пять вице-премьеров: Денис Мантуров (он занимает пост первого зама), Татьяна Голикова, Дмитрий Патрушев, Александр Новак и Дмитрий Григоренко.