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Правительство перешло к матричной модели управления экономикой

Обеспечением технологического суверенитета будет заниматься сразу пять вице-премьеров
Дмитрий Гринкевич
Председатель правительства Михаил Мишустин (на фото слева) определил, как его команда будет добиваться национальных целей развития/ Андрей Гордеев / Ведомости

В правительстве поменялся управленческий подход к достижению национальных целей развития. Кабмин перешел к модели, которая напоминает матричную систему взаимодействия между заместителями председателя и ведомствами. «Ведомости» ранее писали о подготовке такой трансформации. Описание нового подхода приводится в сообщении кабмина, где раскрываются полномочия вице-премьеров, министерств и ведомств по достижению задач майского указа президента.

Из поручения премьер-министра Михаила Мишустина следует, что зоны ответственности вице-премьеров будут пересекаться, а министерства будут координироваться ими по кросс-функциональному принципу. Например, обеспечением технологического суверенитета будет заниматься сразу пять вице-премьеров: Денис Мантуров (он занимает пост первого зама), Татьяна Голикова, Дмитрий Патрушев, Александр Новак и Дмитрий Григоренко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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