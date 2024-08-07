Правительство перешло к матричной модели управления экономикой

В правительстве поменялся управленческий подход к достижению национальных целей развития. Кабмин перешел к модели, которая напоминает матричную систему взаимодействия между заместителями председателя и ведомствами. «Ведомости» ранее писали о подготовке такой трансформации. Описание нового подхода приводится в сообщении кабмина, где раскрываются полномочия вице-премьеров, министерств и ведомств по достижению задач майского указа президента.