Великобритания расширила санкционный список в отношении Белоруссии
Великобритания ввела санкции против четырех физических лиц и трех юридических лиц из Белоруссии, сообщается на сайте правительства страны.
Список физлиц пополнили руководители белорусских колоний – Денис Толстенков, Андрей Пальчик, Филипп Штурчанка и Алексей Лазаренко. В список компаний вошли производители станков «СтанкоГомель» и ООО «Рухсервомотор», а также ОАО «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин».
5 августа ЕС ввел санкции против 28 граждан Белоруссии. Под ограничения попали генеральный директор информационного агентства «БелТА» Ирина Акулович, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Белоруссии Никита Рачиловский и главный редактор учреждения администрации президента страны «Издательский дом "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.
После введения 14-го пакета санкций Евросоюза Россия и Белоруссия выступили против нелегитимных ограничений. Они поддержали инициативы, которые направлены на противодействие односторонним принудительным мерам «как способу политического и экономического шантажа и порабощения суверенных государств».