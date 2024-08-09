Великобритания расширила санкционный список в отношении Белоруссии

После введения 14-го пакета санкций Евросоюза Россия и Белоруссия выступили против нелегитимных ограничений. Они поддержали инициативы, которые направлены на противодействие односторонним принудительным мерам «как способу политического и экономического шантажа и порабощения суверенных государств».