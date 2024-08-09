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Великобритания расширила санкционный список в отношении Белоруссии

Ведомости

Великобритания ввела санкции против четырех физических лиц и трех юридических лиц из Белоруссии, сообщается на сайте правительства страны.

Список физлиц пополнили руководители белорусских колоний – Денис Толстенков, Андрей Пальчик, Филипп Штурчанка и Алексей Лазаренко. В список компаний вошли производители станков «СтанкоГомель» и ООО «Рухсервомотор», а также ОАО «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин».

5 августа ЕС ввел санкции против 28 граждан Белоруссии. Под ограничения попали генеральный директор информационного агентства «БелТА» Ирина Акулович, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Белоруссии Никита Рачиловский и главный редактор учреждения администрации президента страны «Издательский дом "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.

После введения 14-го пакета санкций Евросоюза Россия и Белоруссия выступили против нелегитимных ограничений. Они поддержали инициативы, которые направлены на противодействие односторонним принудительным мерам «как способу политического и экономического шантажа и порабощения суверенных государств».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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