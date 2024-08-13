Press TV: Иран может атаковать объекты «Моссада» в Израиле
Иран может нанести удары по объектам израильской разведывательной службы «Моссад» в Тель-Авиве в качестве ответной реакции на убийство главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании и командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
Отмечается, что в Тель-Авиве расположены десятки военных объектов, которые могут стать мишенью для Ирана. Наиболее вероятными целями телеканал называет центры, связанные с «Моссадом», сыгравшим ключевую роль в убийстве Хании и Шукера.
Ранее Иран атаковал авиабазы, с которых взлетали самолеты, обстрелявшие иранское консульство в Дамаске. Учитывая это и что атаки в Тегеране и Бейруте были осуществлены при содействии израильских разведывательных структур, их штаб-квартиры являются первоочередными целями, считает Press TV.
12 августа телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Иран может атаковать Израиль менее чем через 24 часа. В тот же день Ливан выпустил 30 ракет по северу Израиля. По данным израильской стороны, никто не пострадал.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовятся к серии атак Ирана на Израиль в ближайшие дни. Вашингтон разделяет переживания израильских коллег и принял решение нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа Шукера, Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их гибель группировки возложили на Израиль.