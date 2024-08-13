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Press TV: Иран может атаковать объекты «Моссада» в Израиле

Ведомости

Иран может нанести удары по объектам израильской разведывательной службы «Моссад» в Тель-Авиве в качестве ответной реакции на убийство главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании и командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

Отмечается, что в Тель-Авиве расположены десятки военных объектов, которые могут стать мишенью для Ирана. Наиболее вероятными целями телеканал называет центры, связанные с «Моссадом», сыгравшим ключевую роль в убийстве Хании и Шукера.

Ранее Иран атаковал авиабазы, с которых взлетали самолеты, обстрелявшие иранское консульство в Дамаске. Учитывая это и что атаки в Тегеране и Бейруте были осуществлены при содействии израильских разведывательных структур, их штаб-квартиры являются первоочередными целями, считает Press TV.

12 августа телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Иран может атаковать Израиль менее чем через 24 часа. В тот же день Ливан выпустил 30 ракет по северу Израиля. По данным израильской стороны, никто не пострадал.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовятся к серии атак Ирана на Израиль в ближайшие дни. Вашингтон разделяет переживания израильских коллег и принял решение нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа Шукера, Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их гибель группировки возложили на Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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