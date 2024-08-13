Президент Финляндии Стубб заявил о праве Украины атаковать Курскую область

9 августа издание Politico писало, что атака на Курскую область может изменить политику Германии и других союзников Украины в отношении ударов по территории России. По словам старшего законодателя от христианских демократов Родериха Кизеветтера, нанесение ударов по «перевалочным пунктам» в РФ с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно, так как после доставки на Украину оружие считается украинским.