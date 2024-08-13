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Президент Финляндии Стубб заявил о праве Украины атаковать Курскую область

Ведомости

Украина имеет полное право «защищать свои территории, наступая на Курскую область», заявил президент Финляндии Александер Стубб. Его слова передает Yle.

По мнению Стубба, нет никаких причин ограничивать действия Украины.

12 августа советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан прокомментировал вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, заявив, что мир должен проснуться. Он напомнил позицию Венгрии насчет того, что украинский конфликт можно решить только за столом переговоров.

8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. При этом она подчеркнула, что американские власти «по-прежнему не поддерживают нанесение ударов [американским оружием] вглубь территории России». Максимально допустимую США дальность нанесения ударов американским оружием по РФ представитель Пентагона не уточнила.

9 августа издание Politico писало, что атака на Курскую область может изменить политику Германии и других союзников Украины в отношении ударов по территории России. По словам старшего законодателя от христианских демократов Родериха Кизеветтера, нанесение ударов по «перевалочным пунктам» в РФ с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно, так как после доставки на Украину оружие считается украинским.

Ранним утром 6 августа вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10-го в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил России.

13 августа замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что свободное передвижение украинских военных на Курском направлении остановлено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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