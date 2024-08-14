ЦИК разрешил провести досрочное голосование в восьми приграничных регионах

ЦИК уточнил, что голосование можно провести на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях и там, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено. Чтобы принять участие в выборах, необходимо подать заявление через систему «Мобильный избиратель» или обратиться непосредственно в участковую комиссию по месту нахождения.