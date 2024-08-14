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ЦИК разрешил провести досрочное голосование в восьми приграничных регионах

Ведомости

Центральная избирательная комиссия России разрешила провести досрочное голосование в восьми приграничных регионах, следует из опубликованного пресс-службой разъяснения.

Решение касается Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областей, а также Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя. «С 28 августа в восьми приграничных регионах по решению избирательных комиссий может проходить досрочное голосование», – сказано в сообщении.

ЦИК уточнил, что голосование можно провести на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях и там, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено. Чтобы принять участие в выборах, необходимо подать заявление через систему «Мобильный избиратель» или обратиться непосредственно в участковую комиссию по месту нахождения.

В этом году Единый день голосования состоится 8 сентября. В июле ЦИК утвердил новый порядок электронного голосования. Принятый документ позволяет избиркомам каждого субъекта самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, исходя из их технических возможностей, уровня цифровизации услуг и других региональных особенностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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