ЦИК разрешил провести досрочное голосование в восьми приграничных регионах
Центральная избирательная комиссия России разрешила провести досрочное голосование в восьми приграничных регионах, следует из опубликованного пресс-службой разъяснения.
Решение касается Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областей, а также Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя. «С 28 августа в восьми приграничных регионах по решению избирательных комиссий может проходить досрочное голосование», – сказано в сообщении.
ЦИК уточнил, что голосование можно провести на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях и там, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено. Чтобы принять участие в выборах, необходимо подать заявление через систему «Мобильный избиратель» или обратиться непосредственно в участковую комиссию по месту нахождения.
В этом году Единый день голосования состоится 8 сентября. В июле ЦИК утвердил новый порядок электронного голосования. Принятый документ позволяет избиркомам каждого субъекта самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, исходя из их технических возможностей, уровня цифровизации услуг и других региональных особенностей.