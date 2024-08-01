ЦИК конкретизировал порядок организации экстерриториальных участков

Экстерриториальные участки появились в 2023 г., это было связано с проведением выборов в новых субъектах, напомнил «Ведомостям» электоральный эксперт Аркадий Любарев. Тогда в большинстве регионов открыли экстерриториальные участки, где могли голосовать граждане, покинувшие эти субъекты, но одновременно и в этих субъектах были созданы экстерриториальные участки для голосования жителей других регионов – например, участников спецоперации, пояснил он. Скорее всего, для этой категории избирателей в том числе эти участки создаются и сейчас, сказал Любарев. При этом он обратил внимание, что контроль за голосованием на таких участках затруднен.