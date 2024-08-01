ЦИК конкретизировал порядок организации экстерриториальных участков

ЦИК конкретизировал порядок организации экстерриториальных участковОни впервые использовались для выборов в новых регионах, когда граждане могли голосовать за их пределами
Избиркомы, организующие выборы, будут прорабатывать вопросы проведения голосования на экстерриториальных избирательных участках (участки, образованные при проведении выборов в органы госвласти одного региона на территории другого региона) совместно с избирательными комиссиями, на территориях которых создаются эти участки. Такое постановление принял Центризбирком (ЦИК) в ходе заседания комиссии 31 июля.
Они будут заключать соглашение, регулирующее порядок организации работы пунктов приема заявлений избирателей о включении их в список голосующих по месту нахождения, материально-техническое обеспечение таких пунктов, предоставление технологического оборудования и информирования избирателей, а также вопросы передачи и хранения избирательных документов, следует из текста постановления.
Изменения вносятся в принятое 28 июня 2023 г. положение об особенностях подготовки проведения голосования на избирательных участках за пределами территории субъекта РФ, где избиратели обладают активным избирательным правом.
Таким решением ЦИК конкретизирует взаимоотношения между избиркомами, создающими экстерриториальные участки, и избиркомами субъектов, пояснил в ходе заседания зампред комиссии Николай Булаев. Кроме того, расширяются возможности использования форматов подачи заявлений избирателей, которые захотят там проголосовать, добавил он. Теперь по решению участковой избирательной комиссии (УИК) для голосования избирателей на экстерриториальном избирательном участке могут использоваться отдельные ящики для голосования, говорится в постановлении.
Согласно положению, экстерриториальные избирательные участки должны быть образованы не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за три дня до первого дня голосования.
В ходе единого дня голосования (ЕДГ) 2023 г. возможностью проголосовать на экстерриториальных участках воспользовались жители новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Тогда в ДНР и Запорожской области с 31 августа шло досрочное голосование жителей труднодоступных районов и территорий близ линии боевого соприкосновения, в ЛНР и Херсонской области оно проходило с 2 сентября. С 1 по 4 сентября на 328 экстерриториальных избирательных участках, организованных в 81 «старом» регионе РФ, могли проголосовать вынужденные переселенцы из новых субъектов, писали «Ведомости». В ходе ЕДГ-2024 выборов в этих субъектах не будет.
Экстерриториальные участки появились в 2023 г., это было связано с проведением выборов в новых субъектах, напомнил «Ведомостям» электоральный эксперт Аркадий Любарев. Тогда в большинстве регионов открыли экстерриториальные участки, где могли голосовать граждане, покинувшие эти субъекты, но одновременно и в этих субъектах были созданы экстерриториальные участки для голосования жителей других регионов – например, участников спецоперации, пояснил он. Скорее всего, для этой категории избирателей в том числе эти участки создаются и сейчас, сказал Любарев. При этом он обратил внимание, что контроль за голосованием на таких участках затруднен.
Принятое постановление позволит оптимизировать работу избиркомов, считает политюрист Антон Рудаков. Например, это актуально в ситуации, когда какой-то регион организует выборы, открывая экстерриториальные участки для граждан, которые живут и работают в Москве, пояснил он. Организующая выборы комиссия – вспомогательная, комиссии представляют людей, помещение, материально-техническое обеспечение, добавил Рудаков. Для организаторов выборов необходимо было уточнить, как устроен, в частности, процесс печати и передачи бюллетеней, в каком порядке действовать, и другие технические детали, сказал он в беседе с «Ведомостями».
Эта оптимизация была необходима, потому что институт экстерриториальных участков недостаточно урегулирован в законодательстве, согласился электоральный юрист Гарегин Митин. В ходе апробации таких участков, рассчитанных именно на голосование в чрезвычайных условиях, возникало много вопросов, касающихся взаимоотношений комиссий, пояснил он. Принятое постановление ЦИК – это как раз ответы на вопросы, которые возникали в ходе предыдущих кампаний, уточнил Митин. В первую очередь экстерриториальные участки необходимы для «вынужденных переселенцев» – например, для граждан, спасавшихся от природных явлений.