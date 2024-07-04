ЦИК разрешил регионам отказаться от бумажных бюллетеней на выборах

Булаев заметил, что ежегодно в Москве печатаются бюллетени к выборам, а к очередному единому дню голосования 8 сентября «их должны были напечатать более 8 млн штук». При этом большая их часть не используется, так как свыше 80% избирателей в столице голосуют дистанционно. «Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья, о которых мы все время говорим», – заявил зампред ЦИК. При этом он уточнил, что в воинских частях или СИЗО «организовать голосование с помощью электронного голосования весьма и весьма сложно». «Мы понимаем, что там будут применены бумажные бюллетени», – сказал Булаев.