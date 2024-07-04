ЦИК разрешил регионам отказаться от бумажных бюллетеней на выборах

ЦИК разрешил регионам отказаться от бумажных бюллетеней на выборахПервым таким субъектом, вероятно, будет Москва
Центризбирком (ЦИК) принял новый порядок электронного голосования (ЭГ) на выборах и референдумах. Проект соответствующего постановления представил зампред комиссии Николай Булаев. Документ определяет порядок ЭГ без использования бумажных бюллетеней. ЭГ осуществляется с применением комплексов для электронного голосования (КЭГ), следует из принятого постановления (копия есть у «Ведомостей»).
По словам Булаева, необходимость принятия документа «назрела давно», так как первое подобное постановление было принято «практически два десятка лет назад». Впрочем, и методы «электронного голосования» были иные. Юрист Олег Захаров отмечает, что последние годы старые устройства (комплексы электронного голосования) для выборов не применялись.
В состав КЭГов входят стационарные и переносные технические устройства, обеспечивающие проведение электронного голосования, а также технические устройства, обеспечивающие подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования и составление протоколов об итогах голосования, которые могут входить в состав федеральных и региональных государственных информационных систем.
На выборах президента и мэра 2023 г. в Москве на всех участках использовались ТЭГи (терминалы ЭГ) – через такие мониторы предлагалось проголосовать тем, кто пришел на участки. Член ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ) к новому порядку ЭГ отнесся со скепсисом. Он попросил разъяснить, в чем различия между ТЭГом и КЭГом. Булаев на вопрос ответил так, что «это как близнецы-братья: есть отличия, но только мать их может найти».
Виды электронного голосования
ДЭГ (дистанционное электронное голосование) – когда можно проголосовать удаленно, т. е. через специальный портал через аккаунт на «Госуслугах» или на mos.ru в случае столицы.
ТЭГ (терминал электронного голосования) – портативное устройство для электронного голосования на участке, использовалось в Москве.
КЭГ (комплекс для электронного голосования) – портативное устройство для голосования, эксперименты по его тестированию в России проводились с 2006 г.
Зампред ЦИК заявил, что «это не последний вариант» и «следующие варианты будут еще более динамично позволять нашим избирательным комиссиям использовать складывающиеся информационно-технические возможности». По словам Булаева, постановление позволит региональным избиркомам самостоятельно определять особенности организации ЭГ на региональных выборах, исходя из их технических возможностей, уровня цифровизации услуг и других особенностей.
Он подчеркнул, что законодательство не запрещает бумажные бюллетени. Вместе с тем постановление позволяет полностью отказаться от использования бумажных бюллетеней, но для этого нужно дать возможность избирателям проголосовать дистанционно или электронно, сказал Булаев «Ведомостям». «Но это сделать сложно», – уточнил он.
Булаев заметил, что ежегодно в Москве печатаются бюллетени к выборам, а к очередному единому дню голосования 8 сентября «их должны были напечатать более 8 млн штук». При этом большая их часть не используется, так как свыше 80% избирателей в столице голосуют дистанционно. «Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья, о которых мы все время говорим», – заявил зампред ЦИК. При этом он уточнил, что в воинских частях или СИЗО «организовать голосование с помощью электронного голосования весьма и весьма сложно». «Мы понимаем, что там будут применены бумажные бюллетени», – сказал Булаев.
Те технологии, которые сегодня применяет Москва, позволяют проголосовать электронно с сохранением своего активного избирательного права в полном объеме на любом избирательном участке Москвы, пояснил Булаев. «Но это не дистанционное голосование. Вам придется идти на избирательный участок», – сказал Булаев.
Его коллега Андрей Шутов вспомнил, как был международным наблюдателем в ЮАР. «Выезжал в провинцию Лимпопо – извините, так называется. В палатке был – это избирательный участок такой. И там были электронные списки избирателей. Почему же вы нам отказываете в техническом прогрессе?» – спросил он Колюшина. Постановление в итоге было принято 11 голосами «за». Колюшин единственный проголосовал «против».
Первым регионом, где на выборах не будет бумажных бюллетеней, может стать Москва. Решение о порядке проведения ЭГ будет принято 4 июля, сказал «Ведомостям» Булаев. При этом он предположил, что «будет определена необходимость и возможность использования бумажных бюллетеней». «Следите за нашими заседаниями», – сказал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Из постановления ЦИК следует, что наличие КЭГа на избирательном участке позволяет не печатать и не выдавать бумажные бюллетени, сказал «Ведомостям» Захаров. «Это мотивировано заботой об экологии, сбережении лесов и экономии бюджетных средств», – сказал он. По словам Захарова, КЭГи будут использоваться не только на участках, но и для надомного голосования.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман