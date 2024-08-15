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Белоусов провел совещание по теме безопасности приграничных регионов

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел очередное совещание по вопросам обеспечения безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По данным Минобороны, Белоусов проводит серию совещаний по вопросам обеспечения безопасности приграничных субъектов России. На совещании 15 августа речь шла о дополнительных мерах обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от атак со стороны украинской армии. Участниками заседания стали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители министра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга и Алексей Криворучко, представители администрации президента.

В начале совещания Белоусов отметил, что будет заслушан план конкретных действий, подготовленный Генеральным штабом по дополнительным мерам.

«Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач», – сказал Белоусов.

Министр подчеркнул, что лично будет контролировать реализацию представленного плана.

15 августа обстановка в Белгородской области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. По словам главы МЧС Александра Куренкова, в регионе была организована работа по оказанию помощи населению, но масштабы происходящего не позволяют области самостоятельно справиться с последствиями.

С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Его объявили на пятый день после вторжения на территорию Курской области украинской армии. Вечером 14 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.

С начала атаки ВСУ на Курскую область 6 августа была эвакуирована примерно десятая часть населения региона – более 121 000 человек. МЧС России и врио губернатора Алексей Смирнов сообщали, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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