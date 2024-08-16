Генпрокурор призвала Нетаньяху создать комиссию по гуманитарной ситуации в Газе
Генеральная прокуратура Израиля посоветовала премьер-министру Биньямину Нетаньяху создать спецкомиссию по расследованию гуманитарной ситуации в секторе Газа, чтобы избежать ордера на арест Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
По информации издания, генеральный прокурор страны Гали Бахарав-Миара настояла на том, чтобы Нетаньяху создал спецкомиссию. Ему сообщили, что комиссия обязательно должна быть независимой. Премьер-министр выступил против этой идеи. Согласно законодательству Израиля, такие комиссии обычно возглавляют бывшие судьи верховного суда, которые самостоятельно назначают остальных членов.
В публикации отмечается, что выдача ордеров МУС на арест Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта усложнит их работу. Они не смогут выезжать в страны, которые признают юрисдикцию МУС. Среди таких государств – Великобритания, Франция и Германия. США в их число не входят.
В мае прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Отмечается, что они причастны к ряду военных преступлений – голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия.
В июне досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест из-за обращения Великобритании. Лондон подал заявление, в котором оспаривается юрисдикция суда. После в Великобритании поменялось правительство, а в конце июля стало известно, что государство в итоге не будет оспаривать решение МУС о выдаче ордеров на арест. В Лондоне заявили, что действующее правительство не будет следовать линии предыдущего.