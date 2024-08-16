Генпрокурор призвала Нетаньяху создать комиссию по гуманитарной ситуации в Газе

В июне досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест из-за обращения Великобритании. Лондон подал заявление, в котором оспаривается юрисдикция суда. После в Великобритании поменялось правительство, а в конце июля стало известно, что государство в итоге не будет оспаривать решение МУС о выдаче ордеров на арест. В Лондоне заявили, что действующее правительство не будет следовать линии предыдущего.