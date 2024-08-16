Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Генпрокурор призвала Нетаньяху создать комиссию по гуманитарной ситуации в Газе

Ведомости

Генеральная прокуратура Израиля посоветовала премьер-министру Биньямину Нетаньяху создать спецкомиссию по расследованию гуманитарной ситуации в секторе Газа, чтобы избежать ордера на арест Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По информации издания, генеральный прокурор страны Гали Бахарав-Миара настояла на том, чтобы Нетаньяху создал спецкомиссию. Ему сообщили, что комиссия обязательно должна быть независимой. Премьер-министр выступил против этой идеи. Согласно законодательству Израиля, такие комиссии обычно возглавляют бывшие судьи верховного суда, которые самостоятельно назначают остальных членов.

В публикации отмечается, что выдача ордеров МУС на арест Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта усложнит их работу. Они не смогут выезжать в страны, которые признают юрисдикцию МУС. Среди таких государств – Великобритания, Франция и Германия. США в их число не входят.

В мае прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Отмечается, что они причастны к ряду военных преступлений – голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия.

В июне досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест из-за обращения Великобритании. Лондон подал заявление, в котором оспаривается юрисдикция суда. После в Великобритании поменялось правительство, а в конце июля стало известно, что государство в итоге не будет оспаривать решение МУС о выдаче ордеров на арест. В Лондоне заявили, что действующее правительство не будет следовать линии предыдущего.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных