Трамп заработал $300 000 на продаже фирменных Библий

Брендированная Библия продается за $60. Экземпляр ограниченного тиража с подписью Трампа можно приобрести за $1000. В описании говорится, что это единственная Библия, которую одобрил экс-президент США. Продажа сборников своих личных заметок «Письма Трампу» принесла кандидату в президенты около $4,5 млн. Трамп также указал, что держит более $1 млн в криптовалюте. Отмечается, что ему принадлежит почти 65% Trump Media and Technology Group (материнская компания соцсети Truth Social).