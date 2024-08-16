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Трамп заработал $300 000 на продаже фирменных Библий

Ведомости

Бывший президент и кандидат от республиканцев на президентских выборах Дональд Трамп заработал $300 000 на продаже фирменных Библий. Это стало известно из его последнего финансового отчета, сообщила The New York Times (NYT).

Брендированная Библия продается за $60. Экземпляр ограниченного тиража с подписью Трампа можно приобрести за $1000. В описании говорится, что это единственная Библия, которую одобрил экс-президент США. Продажа сборников своих личных заметок «Письма Трампу» принесла кандидату в президенты около $4,5 млн. Трамп также указал, что держит более $1 млн в криптовалюте. Отмечается, что ему принадлежит почти 65% Trump Media and Technology Group (материнская компания соцсети Truth Social).

В отчетности также говорится о финансовых обязательствах экс-президента США на сумму более $50 млн, включая предназначенные для покрытия залога Трампа по гражданскому делу о мошенничестве, возбужденному генеральным прокурором Нью-Йорка, средства.

16 февраля суд Нью-Йорка признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Экс-президента обвинили в фальсификации финансовой отчетности с целью получения льготных кредитов и страховки по выгодным условиям.

31 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп был признан виновным по 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Вынесение приговора экс-президенту перенесли на сентябрь.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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