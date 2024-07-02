Вынесение приговора Трампу по делу в Нью-Йорке перенесли на сентябрь

Бывшего президента могут приговорить к тюремному заключению, но закон не требует этого. По данным экспертов Bloomberg, судья может назначить Трампу т.н. испытательный срок (probation), в течение которого осужденный (в случае избрания условной меры наказания) не должен совершать преступлений и любых других правонарушений.