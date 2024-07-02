Вынесение приговора Трампу по делу в Нью-Йорке перенесли на сентябрь
Судья Хуан Мерчан заявил в своем письме, что вынесет приговор бывшему президенту США Дональду Трампу 18 сентября. Документ опубликован на сайте суда штата Нью-Йорк.
Мерчан подчеркнул, что это произойдет только в том случае, «если все еще будет необходимо».
Как накануне сообщила газета The New York Times, адвокаты Трампа попросили суд Нью-Йорка отменить вердикт присяжных от 30 мая в связи с решением Верховного суда по иммунитету, опубликованным 1 июля.
Прокуратура ответила, что считает эту просьбу безосновательной, но не возражает против переноса даты вынесения приговора.
Изначально вынесение приговора планировали на 11 июля.
30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп признан виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс.
Бывшего президента могут приговорить к тюремному заключению, но закон не требует этого. По данным экспертов Bloomberg, судья может назначить Трампу т.н. испытательный срок (probation), в течение которого осужденный (в случае избрания условной меры наказания) не должен совершать преступлений и любых других правонарушений.
По каждому из пунктов обвинения предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. Но теоретически Трамп может отсидеть срок по всем пунктам одновременно. В течение 30 дней после оглашения приговора бывший президент может подать на апелляцию.