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Захарова: предательство властей Германии не останется безнаказанным

Ведомости

Действия властей Германии по поставке вооружений Украине не останутся безнаказанными, заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». 

«Наша страна сумела перезагрузить отношения с Германией. Это было так сложно, практически невозможно, но мы сумели это сделать. И вот сейчас эти вот все [власти Германии] имеют наглость нас упрекать, даже обвинять, и, мало того, еще против нас и воевать, поставляя киевскому режиму, террористическому и экстремистскому, танки и вооружения», – сказала она.

По ее словам, такое «предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными».

Германия начала поставлять оружие Киеву после начала спецоперации России на Украине в 2022 г. 19 августа этого года Берлин поставил Киеву еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS, артиллерийские снаряды и другое вооружение. 

15 августа руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг анонсировал поставки двух зенитных ракетных комплекса IRIS-T SLM и еще двух IRIS-T SLS, а также порядка 30 танков Leopard 1A5 до конца года.

При этом Reuters со ссылкой на проект бюджета страны, подготовленный кабинетом министров ФРГ в июле писал, что Германия направит на военную помощь Украине 4 млрд евро в 2025 г., что в два раза ниже показателя текущего года (примерно 8 млрд евро). 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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