Захарова: предательство властей Германии не останется безнаказанным
Действия властей Германии по поставке вооружений Украине не останутся безнаказанными, заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
«Наша страна сумела перезагрузить отношения с Германией. Это было так сложно, практически невозможно, но мы сумели это сделать. И вот сейчас эти вот все [власти Германии] имеют наглость нас упрекать, даже обвинять, и, мало того, еще против нас и воевать, поставляя киевскому режиму, террористическому и экстремистскому, танки и вооружения», – сказала она.
По ее словам, такое «предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными».
Германия начала поставлять оружие Киеву после начала спецоперации России на Украине в 2022 г. 19 августа этого года Берлин поставил Киеву еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS, артиллерийские снаряды и другое вооружение.
15 августа руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг анонсировал поставки двух зенитных ракетных комплекса IRIS-T SLM и еще двух IRIS-T SLS, а также порядка 30 танков Leopard 1A5 до конца года.
При этом Reuters со ссылкой на проект бюджета страны, подготовленный кабинетом министров ФРГ в июле писал, что Германия направит на военную помощь Украине 4 млрд евро в 2025 г., что в два раза ниже показателя текущего года (примерно 8 млрд евро).