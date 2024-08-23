Захарова: предательство властей Германии не останется безнаказанным

«Наша страна сумела перезагрузить отношения с Германией. Это было так сложно, практически невозможно, но мы сумели это сделать. И вот сейчас эти вот все [власти Германии] имеют наглость нас упрекать, даже обвинять, и, мало того, еще против нас и воевать, поставляя киевскому режиму, террористическому и экстремистскому, танки и вооружения», – сказала она.