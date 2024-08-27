Путин провел встречу с губернатором Астраханской области

«Мы отмечаем, что неизменно растет перевалка грузов, на 50%. И в этом году мы ожидаем, что через наши порты будет перевалено 5 млн т – такого результата не было никогда. Все это результат в том числе той работы, которая была проделана по вашему поручению, по достижению проходных глубин в 4,5 м», – доложил губернатор Путину.