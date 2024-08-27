Путин провел встречу с губернатором Астраханской области
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Глава субъекта рассказал о социально-экономической ситуации в регионе, отдельно обсуждались функционирование Волго-Каспийского канала и проблема обмеления Каспия. Об этом сообщается на сайте главы государства.
По словам Бабушкина, на Волго-Каспийском канале наращиваются объемы перевалки грузов.
«Мы отмечаем, что неизменно растет перевалка грузов, на 50%. И в этом году мы ожидаем, что через наши порты будет перевалено 5 млн т – такого результата не было никогда. Все это результат в том числе той работы, которая была проделана по вашему поручению, по достижению проходных глубин в 4,5 м», – доложил губернатор Путину.
Он отметил, что судостроительные предприятия в Астраханской области обеспечены работой на два года вперед с общим кредитным портфелем около 50 млрд руб.
В ответ Путин рассказал, что во время его недавнего визита в Азербайджан президент республики Ильхам Алиев обратил внимание на то, что Каспий мелеет. В связи с этим глава РФ попросил Бабушкина подготовить обращение с просьбой провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий, чтобы понять, как помочь Каспию. Соответствующее поручение Путин также пообещал дать кабмину.
В ходе встречи Бабушкин также рассказал, что меры соцподдержки охватывают сейчас треть населения Астраханской области, в 2023 г. на них было направлено 12 млрд руб. В частности, для участников спецоперации и их семей в регионе действуют 59 мер поддержки. На прямые выплаты для этой категории граждан направлено 2,2 млрд руб.
Властям Астраханской области удалось досрочно завершить предыдущую программу по расселению из аварийного жилья, доложил губернатор. В прошлом году 750 человек расселили или компенсировали выплатами жилье, в этом году – 458 человек.
В целом Путин позитивно оценил динамику развития Астраханской области. При этом он отметил, что над расселением аварийного жилья, а также ремонтом и строительством региональных и муниципальных дорог еще предстоит немало работы.
В прошлый раз рабочая встреча Путина и Бабушкина прошла в апреле по видеосвязи. Тогда губернатор попросил президента поддержать его при выдвижении на новый срок, голосование должно состояться в сентябре. В ответ Путин отметил, что в Астраханской области «основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно». Он порекомендовал Бабушкину в ходе предварительной избирательной кампании «выйти к людям», чтобы получить их оценки, наказы, мнения по развитию Астрахани и Астраханской области на ближайшее время.