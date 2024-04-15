Астраханский губернатор попросил Путина поддержать его на выборах
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил президента России Владимира Путина поддержать его при выдвижении на новый срок. Рабочая встреча с главой государства прошла по видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба Кремля.
Бабушкин отменил, что за пять лет, пока он находится у власти. в Астраханской области была проведена серьезная работа. Часть вопросов, по его словам, удалось решить, остальные находятся в работе.
«Видим задачи, видим пути решения. Поэтому прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать мое выдвижение на новый срок и очень надеюсь, что астраханцы также поддержат такой выбор», – сказал глава региона.
В ответ Путин отметил, что в Астраханской области «основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно». Он порекомендовал Бабушкину в ходе предварительной избирательной кампании «выйти к людям», чтобы получить их оценки, наказы, мнения по развитию Астрахани и Астраханской области на ближайшее время.
Рассказывая о поддреджке участников спецоперации Бабушкин также попросил поддержать инициативу открытия в Астрахани нового реабилитационного центра на базе областной клинической больницы. Он также напомнил, что регион стал пилотной территорией по диспансеризации и глубокому обследованию участников боевых действий, получивших контузии.
Летом 2023 г. в Астраханской области запустили производство FPV-дронов, мощность предприятия составляет около 500 штук в месяц. Дрон получил название «Лотосник». Модель очень маневренная, может залететь как в окоп, в окно или даже в люк танка. Беспилотниками управляют в мануальном режиме – пилот надевает очки и видит всю картину. Дрон может нести боевой снаряд до 3 кг, при этом сохранять скорость до 90 км/ч.