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Астраханский губернатор попросил Путина поддержать его на выборах

Ведомости

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил президента России Владимира Путина поддержать его при выдвижении на новый срок. Рабочая встреча с главой государства прошла по видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба Кремля.

Бабушкин отменил, что за пять лет, пока он находится у власти. в Астраханской области была проведена серьезная работа. Часть вопросов, по его словам, удалось решить, остальные находятся в работе.

«Видим задачи, видим пути решения. Поэтому прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать мое выдвижение на новый срок и очень надеюсь, что астраханцы также поддержат такой выбор», – сказал глава региона.

В ответ Путин отметил, что в Астраханской области «основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно». Он порекомендовал Бабушкину в ходе предварительной избирательной кампании «выйти к людям», чтобы получить их оценки, наказы, мнения по развитию Астрахани и Астраханской области на ближайшее время.

Рассказывая о поддреджке участников спецоперации Бабушкин также попросил поддержать инициативу открытия в Астрахани нового реабилитационного центра на базе областной клинической больницы. Он также напомнил, что регион стал пилотной территорией по диспансеризации и глубокому обследованию участников боевых действий, получивших контузии.

Летом 2023 г. в Астраханской области запустили производство FPV-дронов, мощность предприятия составляет около 500 штук в месяц. Дрон получил название «Лотосник». Модель очень маневренная, может залететь как в окоп, в окно или даже в люк танка. Беспилотниками управляют в мануальном режиме – пилот надевает очки и видит всю картину. Дрон может нести боевой снаряд до 3 кг, при этом сохранять скорость до 90 км/ч. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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