Астраханский губернатор попросил Путина поддержать его на выборах

Летом 2023 г. в Астраханской области запустили производство FPV-дронов, мощность предприятия составляет около 500 штук в месяц. Дрон получил название «Лотосник». Модель очень маневренная, может залететь как в окоп, в окно или даже в люк танка. Беспилотниками управляют в мануальном режиме – пилот надевает очки и видит всю картину. Дрон может нести боевой снаряд до 3 кг, при этом сохранять скорость до 90 км/ч.