Активист попросил избирком Таиланда проверить соответствие премьера должности
Таиландский активист Рыангкрай Ликитваттана обратился в избирательную комиссию Таиланда с просьбой рассмотреть вопрос соответствия премьер-министра страны Пэтонгтарн Чинават занимаемой должности. Об этом сообщила Bangkok Post.
Ликитваттана поставил под сомнение своевременный уход премьера с должностей в 21 компании, входящих в бизнес-империю клана Чинават. Активист потребовал разобраться, действительно ли Чинават ушла со всех руководящих постов до того, как парламент Таиланда одобрил ее кандидатуру на пост премьер-министра.
Она стала третьим представителем клана Чинават, возглавившим страну, и самым молодым премьер-министром в истории Таиланда. Ее выбрали на высший пост после того, как 14 августа Конституционный суд страны отстранил Сеттха Тхависина от должности премьер-министра в связи с делом о нарушении этических норм при назначении в апреле 2024 г. Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера. Скандал был связан с прошлым Чынбана, в июне 2008 г. суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьера Чинавата по делу о коррупционных преступлениях.