Новый премьер Таиланда Пэтонгтарн Чинават принесла присягу
Новый премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават, дочь бывшего лидера страны Таксина Чинавата, принесла присягу в должности главы правительства. Об этом сообщило Associated Press.
Чинават поблагодарила короля, народ Таиланда и депутатов парламента, пообещав выполнять свои обязанности непредвзято и работать над тем, чтобы страна стала пространством, которое позволит ее народу мечтать, творить и диктовать свое будущее.
16 августа Чинават победила на парламентском голосовании и стала новым премьер-министром Таиланда. Она пообещала сделать все, что в ее силах, чтобы при поддержке коалиции вывести страну из «экономического кризиса».
Она стала третьим представителем клана Чинават, возглавившим страну, и самым молодым премьер-министром в истории Таиланда. Ее выбрали на высший пост после того, как 14 августа Конституционный суд страны отстранил Сеттха Тхависина от должности премьер-министра в связи с делом о нарушении этических норм при назначении в апреле 2024 г. Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера. Скандал был связан с прошлым Чынбана, в июне 2008 г. суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьера Чинавата по делу о коррупционных преступлениях.