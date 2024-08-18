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Новый премьер Таиланда Пэтонгтарн Чинават принесла присягу

Ведомости

Новый премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават, дочь бывшего лидера страны Таксина Чинавата, принесла присягу в должности главы правительства. Об этом сообщило Associated Press.

Чинават поблагодарила короля, народ Таиланда и депутатов парламента, пообещав выполнять свои обязанности непредвзято и работать над тем, чтобы страна стала пространством, которое позволит ее народу мечтать, творить и диктовать свое будущее.

16 августа Чинават победила на парламентском голосовании и стала новым премьер-министром Таиланда. Она пообещала сделать все, что в ее силах, чтобы при поддержке коалиции вывести страну из «экономического кризиса».

Она стала третьим представителем клана Чинават, возглавившим страну, и самым молодым премьер-министром в истории Таиланда. Ее выбрали на высший пост после того, как 14 августа Конституционный суд страны отстранил Сеттха Тхависина от должности премьер-министра в связи с делом о нарушении этических норм при назначении в апреле 2024 г. Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера. Скандал был связан с прошлым Чынбана, в июне 2008 г. суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьера Чинавата по делу о коррупционных преступлениях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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