Новым премьер-министром Таиланда стала дочь бывшего лидера страны
Пэтонгтарн Чинават, дочь бывшего лидера Таиланда Таксина Чинавата, победила на парламентском голосовании и стала новым премьер-министром страны. Об этом сообщает Bloomberg.
37-летняя Чинават заручилась поддержкой по меньшей мере 251 законодателя в ходе голосования в Палате представителей, состоящей из 500 членов. Ее кандидатура была одобрена коалицией из 11 членов во главе с контролируемой Чинават партией Pheu Thai, которая насчитывает более 300 законодателей в нижней палате.
Она стала третьим представителем клана Чинават, возглавившим страну, и самым молодым премьер-министром в истории Таиланда. Ее выбрали на высший пост после того, как 14 августа Конституционный суд страны отстранил Сеттха Тхависина от должности премьер-министра в связи с делом о нарушении этических норм при назначении в апреле 2024 г. Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера. Скандал был связан с прошлым Чынбана, в июне 2008 г. суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьера Таксина Чинавата по делу о коррупционных преступлениях.
Большинство членов кабинета Сеттхи могут остаться на своих постах. Пичаи Чунхаваджира, возглавлявший министерство финансов, не войдет в состав новой команды, сообщает тайская газета Krungthep Turakij.
Пэтонгтарн Чинават пообещала сделать все, что в ее силах, чтобы при поддержке коалиции вывести Таиланд из «экономического кризиса». Перед ее администрацией стоят задачи стимулирования роста за счет более мягкой фискальной политики и решение проблемы высокой стоимости жизни и почти рекордного долга домохозяйств.