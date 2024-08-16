Новым премьер-министром Таиланда стала дочь бывшего лидера страны

Она стала третьим представителем клана Чинават, возглавившим страну, и самым молодым премьер-министром в истории Таиланда. Ее выбрали на высший пост после того, как 14 августа Конституционный суд страны отстранил Сеттха Тхависина от должности премьер-министра в связи с делом о нарушении этических норм при назначении в апреле 2024 г. Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера. Скандал был связан с прошлым Чынбана, в июне 2008 г. суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьера Таксина Чинавата по делу о коррупционных преступлениях.