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Конституционный суд отстранил от должности премьер-министра Таиланда

Ведомости

Конституционный суд Таиланда признал премьер-министра Сеттху Тхависина виновным в нарушении этического кодекса и отстранил его от должности, сообщает The Reporters.

Конституционный суд вынес решение в пользу 40 сенаторов, призвавших отправить в отставку главу правительства Тхависина из-за нарушения этического кодекса при назначении в апреле 2024 г. Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера. Скандал был связан с прошлым Чынбана, в июне 2008 г. суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьера Таксина Чинавата по делу о коррупционных преступлениях.

Тхависин, комментируя назначение, заявил, что обращался в Государственный совет за консультацией по вопросу назначения Чынбана. Сам Чынбан подал в отставку 21 мая, чтобы, по его словам, премьер-министр мог продолжать управлять страной.

Заявление сенаторов о нарушении кодекса было зарегистрировано в суде 23 мая. Решение об отставке принималось голосованием – 5 за, 4 против. Как писал ТАСС, после отставки премьера может быть запущен процесс выборов нового премьер-министра, кандидатуру которого большинством голосов должны одобрить депутаты нижней палаты парламента. Также возможен вариант, что действующий кабмин после отставки Тхависина будет преобразован во временное правительство во главе с одним из его заместителей. В случае если временный глава правительства решит распустить палату представителей, избирком в течение пяти дней должен будет объявить дату парламентских выборов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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