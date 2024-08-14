Конституционный суд отстранил от должности премьер-министра Таиланда

Заявление сенаторов о нарушении кодекса было зарегистрировано в суде 23 мая. Решение об отставке принималось голосованием – 5 за, 4 против. Как писал ТАСС, после отставки премьера может быть запущен процесс выборов нового премьер-министра, кандидатуру которого большинством голосов должны одобрить депутаты нижней палаты парламента. Также возможен вариант, что действующий кабмин после отставки Тхависина будет преобразован во временное правительство во главе с одним из его заместителей. В случае если временный глава правительства решит распустить палату представителей, избирком в течение пяти дней должен будет объявить дату парламентских выборов.