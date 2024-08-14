Конституционный суд отстранил от должности премьер-министра Таиланда
Конституционный суд Таиланда признал премьер-министра Сеттху Тхависина виновным в нарушении этического кодекса и отстранил его от должности, сообщает The Reporters.
Конституционный суд вынес решение в пользу 40 сенаторов, призвавших отправить в отставку главу правительства Тхависина из-за нарушения этического кодекса при назначении в апреле 2024 г. Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера. Скандал был связан с прошлым Чынбана, в июне 2008 г. суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьера Таксина Чинавата по делу о коррупционных преступлениях.
Тхависин, комментируя назначение, заявил, что обращался в Государственный совет за консультацией по вопросу назначения Чынбана. Сам Чынбан подал в отставку 21 мая, чтобы, по его словам, премьер-министр мог продолжать управлять страной.
Заявление сенаторов о нарушении кодекса было зарегистрировано в суде 23 мая. Решение об отставке принималось голосованием – 5 за, 4 против. Как писал ТАСС, после отставки премьера может быть запущен процесс выборов нового премьер-министра, кандидатуру которого большинством голосов должны одобрить депутаты нижней палаты парламента. Также возможен вариант, что действующий кабмин после отставки Тхависина будет преобразован во временное правительство во главе с одним из его заместителей. В случае если временный глава правительства решит распустить палату представителей, избирком в течение пяти дней должен будет объявить дату парламентских выборов.