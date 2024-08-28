Захарова напомнила о критике со стороны Запада из-за блокировки Telegram в РФ

Она напомнила, что в тот год 26 крупнейших НКО, заявляющих о себе как о защитниках прав человека и свободы слова, опубликовали коллективное обращение на тему запрета Telegram в России. Кроме того, они ежедневно критиковали РФ, «выступали в качестве экспертов антироссийской направленности в связи с тем, что, как они говорили, на Telegram «объявлена охота», подчеркнула Захарова.