Захарова напомнила о критике со стороны Запада из-за блокировки Telegram в РФ
При попытке блокировать Telegram в России в 2018 г. на Западе выстроилась «целая информационная артиллерия против нашей страны», напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«На Западе в 2018 г. выстроилась целая информационная артиллерия против нашей страны, когда было вынесено постановление российского суда о блокировке мессенджера Telegram. И тогда, напомню, все это рассматривалось в нашей стране исключительно в правовой плоскости», – сказала дипломат.
Она напомнила, что в тот год 26 крупнейших НКО, заявляющих о себе как о защитниках прав человека и свободы слова, опубликовали коллективное обращение на тему запрета Telegram в России. Кроме того, они ежедневно критиковали РФ, «выступали в качестве экспертов антироссийской направленности в связи с тем, что, как они говорили, на Telegram «объявлена охота», подчеркнула Захарова.
27 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что факт задержания Дурова во Франции подтвердил надежность Telegram. Он отметил, что у России тоже были вопросы к Telegram, но «никогда ни о каких попытках ограничивать свободу Павлу Дурову или его команде даже речи не возникало».
24 августа основатель Telegram Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже. Тогда СМИ сообщали, что это связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. 26 августа суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям, но при этом самому предпринимателю официально обвинения не предъявлены.
26 августа президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X, что задержание Дурова произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Ранее в тот же день МИД Франции сообщил, что не будет комментировать задержание Дурова «в соответствии с принципами независимости судебной системы во Франции». Захарова в ответ на это заявила, что официальный Париж демонстрирует уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова. Американский предприниматель Илон Маск потребовал от Макрона объяснить причины задержания Дурова.