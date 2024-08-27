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Захарова оценила слова Макрона об отсутствии политических мотивов в деле Дурова

Ведомости

Официальный Париж демонстрирует уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на комментарий президента Франции Эммануэля Макрона насчет задержания основателя Telegram Павла Дурова.

Она также указала на противоречие, связанное с тем, что до высказывания Макрона французский МИД объяснил отказ комментировать ситуацию вокруг Дурова «уважением к судебной системе Франции».

«Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?» – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова также поделилась ощущением, что «у Макрона Олимпиада не закончилась» и он продолжает демонстрировать «истинное лицо Франции».

26 августа Макрон написал в соцсети X, что задержание Дурова во Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. По словам президента, «Франция остается приверженной свободе выражения мнений, инновациям и духу предпринимательства». Ранее в тот же день МИД Франции сообщил, что не будет комментировать задержание Дурова «в соответствии с принципами независимости судебной системы во Франции».

27 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что задержание Дурова во Франции подтвердило тот факт, что Telegram – по-настоящему защищенная платформа. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова оказать помощь Дурову, но ситуация осложняется его французским гражданством. По его словам, предъявление Дурову обвинений требует «серьезной доказательной базы», иначе дело против основателя Telegram будет иметь политические мотивы, которые отрицает Макрон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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