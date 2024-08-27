Захарова оценила слова Макрона об отсутствии политических мотивов в деле Дурова
Официальный Париж демонстрирует уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на комментарий президента Франции Эммануэля Макрона насчет задержания основателя Telegram Павла Дурова.
Она также указала на противоречие, связанное с тем, что до высказывания Макрона французский МИД объяснил отказ комментировать ситуацию вокруг Дурова «уважением к судебной системе Франции».
«Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?» – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова также поделилась ощущением, что «у Макрона Олимпиада не закончилась» и он продолжает демонстрировать «истинное лицо Франции».
26 августа Макрон написал в соцсети X, что задержание Дурова во Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. По словам президента, «Франция остается приверженной свободе выражения мнений, инновациям и духу предпринимательства». Ранее в тот же день МИД Франции сообщил, что не будет комментировать задержание Дурова «в соответствии с принципами независимости судебной системы во Франции».
27 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что задержание Дурова во Франции подтвердило тот факт, что Telegram – по-настоящему защищенная платформа. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова оказать помощь Дурову, но ситуация осложняется его французским гражданством. По его словам, предъявление Дурову обвинений требует «серьезной доказательной базы», иначе дело против основателя Telegram будет иметь политические мотивы, которые отрицает Макрон.