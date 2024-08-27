Захарова оценила слова Макрона об отсутствии политических мотивов в деле Дурова

27 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что задержание Дурова во Франции подтвердило тот факт, что Telegram – по-настоящему защищенная платформа. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова оказать помощь Дурову, но ситуация осложняется его французским гражданством. По его словам, предъявление Дурову обвинений требует «серьезной доказательной базы», иначе дело против основателя Telegram будет иметь политические мотивы, которые отрицает Макрон.