Лавров: задержанием Дурова Франция подтвердила надежность Telegram

«Что касается использования этой платформы – она очень удобна. Она по-настоящему защищена. По крайней мере, если у кого-то были в этом сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что Telegram – действительно надежная и популярная сеть», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).