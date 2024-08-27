Лавров: задержанием Дурова Франция подтвердила надежность Telegram
«Что касается использования этой платформы – она очень удобна. Она по-настоящему защищена. По крайней мере, если у кого-то были в этом сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что Telegram – действительно надежная и популярная сеть», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Министр напомнил, что у России тоже были вопросы к Telegram. Но, по его словам, речь шла «исключительно о правовых делах, которые рассматривались в соответствии с законом и решались».
«Никогда ни о каких попытках ограничивать свободу Павлу Дурову или его команде даже речи не возникало. Но Павел Дуров не раз говорил лично, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении тех принципов, на которых основан Telegram», – отметил Лавров.
27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать помощь Дурову, но ситуация осложняется его французским гражданством. По его словам, предъявление Дурову обвинений требует «серьезной доказательной базы», иначе дело против основателя Telegram будет иметь политические мотивы, которые отрицает президент Франции Эммануэль Макрон.
Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже вечером 24 августа, с тех пор его срок его пребывания под стражей дважды продлевался. СМИ писали, что задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. В рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям, но при этом самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены.
26 августа Макрон написал в соцсети X, что задержание Дурова во Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. По словам президента, «Франция остается приверженной свободе выражения мнений, инновациям и духу предпринимательства». После этого американский предприниматель Илон Маск призвал Макрона объяснить причины задержания Дурова.