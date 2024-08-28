AFP: Павел Дуров доставлен в суд
Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник.
Сегодня истекает срок содержания предпринимателя под стражей.
Прокуратура Парижа сообщила ТАСС, что следователь распорядился о переводе Дурова в суд, где основателю Telegram может быть предъявлено обвинение.
Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. По данным СМИ, его арест связан с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. 26 августа суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям, но при этом самому предпринимателю официально обвинения не предъявлены.
После задержания Дурова президент Франции Эммануэль Макрон отверг преследование основателя мессенджера по политическим мотивам.
28 августа Politico сообщило, что власти Франции также объявили в розыск брата предпринимателя Николая. Ордера на арест Дуровых были выданы 25 марта по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы.