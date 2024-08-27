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ОАЭ призвали Францию немедленно предоставить Дурову доступ к консульским услугам

Ведомости

Власти Объединенных Арабских Эмиратов призвали Францию немедленно предоставить задержанному основателю Telegram Павлу Дурову доступ к консульским услугам, направив соответствующее обращение Парижу, сообщила пресс-служба МИД арабской республики.

Дуров имеет в том числе гражданство ОАЭ.

«ОАЭ пристально следят за делом своего гражданина, основателя Telegram Павла Дурова, который был арестован властями Франции», – говорится в сообщении.

В своем заявлении министерство иностранных дел подчеркнуло, что обеспечение благополучия граждан и «предоставление им всесторонней поддержки является ключевым приоритетом для ОАЭ».

Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. Его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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