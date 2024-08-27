ОАЭ призвали Францию немедленно предоставить Дурову доступ к консульским услугам

Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. Его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявили.