ОАЭ призвали Францию немедленно предоставить Дурову доступ к консульским услугам
Власти Объединенных Арабских Эмиратов призвали Францию немедленно предоставить задержанному основателю Telegram Павлу Дурову доступ к консульским услугам, направив соответствующее обращение Парижу, сообщила пресс-служба МИД арабской республики.
Дуров имеет в том числе гражданство ОАЭ.
«ОАЭ пристально следят за делом своего гражданина, основателя Telegram Павла Дурова, который был арестован властями Франции», – говорится в сообщении.
В своем заявлении министерство иностранных дел подчеркнуло, что обеспечение благополучия граждан и «предоставление им всесторонней поддержки является ключевым приоритетом для ОАЭ».
Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. Его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявили.