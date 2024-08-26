Задержание Дурова привело к росту популярности Telegram в США и Франции
Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции привело к росту популярности мессенджера в ряде стран, в частности, США и Франции. Пользователи, узнав о событиях вокруг Дурова, стали чаще скачивать созданное им приложение, сообщает TechCrunch.
По данным компании Appfigures, Telegram стал вторым по числу скачиваемых приложений социальных сетей в США в App Store, количество загрузок в магазине приложений Apple по всему миру увеличилось на 4%.
При этом, как отмечает портал, во Франции Telegram стал самым скачиваемым приложением социальных сетей в App Store и третьем по популярности приложением в целом.
В метрике Appfigures, которая не учитывает игры, Telegram поднялся с 18-го самого популярного приложения в США до 8-го.
«Поговорка о том, что любой пиар – хороший пиар, похоже, оказалась правдивой, по крайней мере касательно узнаваемости Telegram в App Store. Пользователи скачивали предложение из любопытства, или даже из желания поддержать идеи его основателя касательно свободы слова», – отмечает издание.
Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. Его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурова официально обвинения пока не предъявили.