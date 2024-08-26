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Задержание Дурова привело к росту популярности Telegram в США и Франции

Ведомости

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции привело к росту популярности мессенджера в ряде стран, в частности, США и Франции. Пользователи, узнав о событиях вокруг Дурова, стали чаще скачивать созданное им приложение, сообщает TechCrunch.

По данным компании Appfigures, Telegram стал вторым по числу скачиваемых приложений социальных сетей в США в App Store, количество загрузок в магазине приложений Apple по всему миру увеличилось на 4%.

При этом, как отмечает портал, во Франции Telegram стал самым скачиваемым приложением социальных сетей в App Store и третьем по популярности приложением в целом.

В метрике Appfigures, которая не учитывает игры, Telegram поднялся с 18-го самого популярного приложения в США до 8-го.

«Поговорка о том, что любой пиар – хороший пиар, похоже, оказалась правдивой, по крайней мере касательно узнаваемости Telegram в App Store. Пользователи скачивали предложение из любопытства, или даже из желания поддержать идеи его основателя касательно свободы слова», – отмечает издание.

Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. Его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурова официально обвинения пока не предъявили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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