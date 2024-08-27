Reuters: срок задержания Дурова во Франции продлили еще на 48 часов

Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже 24 августа. По информации СМИ, его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены. Утром 26 августа сообщалось, что суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей на 48 часов.