Reuters: срок задержания Дурова во Франции продлили еще на 48 часов

Reuters: срок задержания Дурова во Франции продлили еще на 48 часовОснователь Telegram находится под стражей с 24 августа
Основатель Telegram Павел Дуров пробудет под стражей во Франции еще 48 часов. Продление срока задержания Reuters подтвердили в прокуроре Парижа.
Сообщается, что решение было принято вечером 26 августа.
Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже 24 августа. По информации СМИ, его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены. Утром 26 августа сообщалось, что суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей на 48 часов.
27 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США ответственны за задержание Дурова. Так как Вашингтон не имеет влияния на мессенджер, он пытается преследовать предпринимателя через Францию, считает спикер ГД. «В преддверии выборов президента США [Джо] Байдену важно взять Telegram под контроль», – подчеркнул Володин.
26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением. По его словам, арест основателя Telegram связан с продолжающимся судебным расследованием. В ответ американский предприниматель Илон Маск призвал президента Франции Эммануэля Макрона обнародовать причины задержания Дурова.