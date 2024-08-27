Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Reuters: срок задержания Дурова во Франции продлили еще на 48 часов

Основатель Telegram находится под стражей с 24 августа
Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров пробудет под стражей во Франции еще 48 часов. Продление срока задержания Reuters подтвердили в прокуроре Парижа.

Сообщается, что решение было принято вечером 26 августа.

Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже 24 августа. По информации СМИ, его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены. Утром 26 августа сообщалось, что суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей на 48 часов.

27 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США ответственны за задержание Дурова. Так как Вашингтон не имеет влияния на мессенджер, он пытается преследовать предпринимателя через Францию, считает спикер ГД. «В преддверии выборов президента США [Джо] Байдену важно взять Telegram под контроль», – подчеркнул Володин.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением. По его словам, арест основателя Telegram связан с продолжающимся судебным расследованием. В ответ американский предприниматель Илон Маск призвал президента Франции Эммануэля Макрона обнародовать причины задержания Дурова.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных