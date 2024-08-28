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Власти Франции объявили в розыск брата Павла Дурова

Ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая были выданы 25 марта
Ведомости

Власти Франции объявили в розыск брата основателя Telegram Павла Дурова Николая в марте этого года. Об этом сообщило Politico со ссылкой на административный документ.

«Документ указывает, что расследование в отношении Telegram, которое Франция вела втайне, масштабнее и началось раньше, чем сообщалось ранее», - отмечает издание.

Ордера на арест Дуровых были выданы 25 марта по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы. Это произошло после того, как Telegram отказался отвечать на судебный запрос в расследовании случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

Павел Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже вечером 24 августа. По данным СМИ, его арест связан с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. 26 августа суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям, но при этом самому предпринимателю официально обвинения не предъявлены.

После задержания Дурова президент Франции Эммануэль Макрон отверг преследование предпринимателя по политическим мотивам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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