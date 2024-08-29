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ГБР объявило депутата Рады Дмитрука в международный розыск

Ведомости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило депутата Верховной рады Артема Дмитрука в международный розыск. Об этом сообщил  украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Днем ранее Гончаренко со ссылкой на свои «источники» сообщил, что Дмитрук нелегально пересек границу с Приднестровьем.

«То есть бежал по лесам, официально не пересекал границу Украины», – уточнил депутат.

В этот же день офис генерального прокурора Украины сообщил о розыске неназванного народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя. Отмечается, что ведомство внесло в суд ходатайство о заключении его под стражу. По данным офиса генпрокурора, депутат был вызван на допрос к следователю, но не явился в установленное время и не сообщил причину неявки.

По словам Гончаренко, Дмитрук стал народным депутатом якобы благодаря тому, что был кандидатом от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Сам Дмитрук в своем Telegram-канале называет уголовные дела против него сфальсифицированными для его устранения. По словам депутата, на допросе 29 августа был его адвокат.

20 августа Дмитрук выступил против запрета Верховной радой канонической Украинской православной церкви, назвав решение парламента «роковой ошибкой». «Призываю каждого верующего Украинской православной церкви продолжать ходить в свои храмы, молиться за нашу страну, за гонителей, за врагов! Кто может – стройте новые церкви, поддерживайте священников. Будьте вместе с нашим предстоятелем митрополитом Онуфрием!» – написал он в своем Telegram-канале. Парламентарий неоднократно связывал свое преследование с позицией в защиту УПЦ.

29 июля сообщалось, что Дмитрук в интервью украинскому изданию Тelegraf выступил за начало переговоров с Россией для завершения конфликта на Украине. «Для меня как для гражданина Украины лучше, чтобы переговоры наступили как можно быстрее», – сказал он. По словам Дмитрука, прекращение боев будет победой, поскольку люди перестанут гибнуть.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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