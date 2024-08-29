ГБР объявило депутата Рады Дмитрука в международный розыск

В этот же день офис генерального прокурора Украины сообщил о розыске неназванного народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя. Отмечается, что ведомство внесло в суд ходатайство о заключении его под стражу. По данным офиса генпрокурора, депутат был вызван на допрос к следователю, но не явился в установленное время и не сообщил причину неявки.