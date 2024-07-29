Депутат Рады Дмитрук выступил за начало переговоров с Россией
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью украинскому изданию Тelegraf выступил за начало переговоров с Россией для завершения конфликта на Украине.
«Для меня как для гражданина Украины лучше, чтобы переговоры наступили как можно быстрее», – подчеркнул Дмитрук (цитата по ТАСС).
Депутат отметил, что любой вооруженный конфликт заканчивается переговорами. Дмитрук выступил за окончание боевых действий. По его словам, прекращение боев будет победой, поскольку перестанут гибнуть люди.
28 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева до конца ноября во взаимодействии с союзниками разработать план действий по достижению мира.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 г. для защиты населения Донбасса от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В середине июня 2024 г. президент России Владимир Путин предложил условия для урегулирования конфликта, среди которых – вывод украинских войск из новых регионов и их признание Киевом, а также отмена санкций. Украина инициативу отвергла. Но уже в конце июля в интервью западной прессе Зеленский допустил переговоры с Путиным, хотя на Украине продолжает действовать закон, который запрещает ведение прямых переговоров с Россией.