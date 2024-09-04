Песков заявил о необходимости изменений ядерной доктрины из-за действий Запада

Песков отметил, что США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности. Он назвал Вашингтон запевалой в провоцировании напряженности. Кроме того, США оказывают давление на европейские страны, чтобы те тратили деньги на военные цели, и получают «экономические дивиденды от всей этой ситуации». Такая политика будет иметь негативные последствия, в связи с этим Россия должна «застраховаться от всех возникающих рисков», уточнил представитель Кремля.