Песков заявил о необходимости изменений ядерной доктрины из-за действий Запада
На фоне вызовов и угроз, которые появились из-за действий западных стран, Россия ведет работу по уточнению ядерной доктрины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Действительно, на фоне тех вызовов и угроз, которые спровоцированы странами так называемого коллективного Запада, Российская Федерация сейчас ведет работу по формированию новых подходов в контексте предстоящего обновления ядерной доктрины. <...> Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и требует то положение дел, которое возникло, наверно, как следствие действий коллективного Запада», – сказал он.
Западные страны отказались от диалога с Россией, продолжают наступать на принципы и безопасность РФ, а также поддерживают продолжение конфликта на Украине, пояснил Песков. Эти факторы лягут в основу предложений по изменению ядерной доктрины РФ.
Песков отметил, что США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности. Он назвал Вашингтон запевалой в провоцировании напряженности. Кроме того, США оказывают давление на европейские страны, чтобы те тратили деньги на военные цели, и получают «экономические дивиденды от всей этой ситуации». Такая политика будет иметь негативные последствия, в связи с этим Россия должна «застраховаться от всех возникающих рисков», уточнил представитель Кремля.
20 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия думает о внесении изменений в свою ядерную доктрину в связи с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. Глава государства упомянул о разработке взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности, а также об идеях в экспертных кругах на Западе о допустимости применения таких средств поражения.
В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что действующая доктрина содержит слишком общие формулировки. По его словам, их недостаточность показал опыт спецоперации.
Ядерная доктрина России последний раз редактировалась в июне 2020 г. При этом критерии применения ядерного оружия не менялись: Москва может ответить им на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».