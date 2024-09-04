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Песков заявил о необходимости изменений ядерной доктрины из-за действий Запада

Ведомости

На фоне вызовов и угроз, которые появились из-за действий западных стран, Россия ведет работу по уточнению ядерной доктрины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Действительно, на фоне тех вызовов и угроз, которые спровоцированы странами так называемого коллективного Запада, Российская Федерация сейчас ведет работу по формированию новых подходов в контексте предстоящего обновления ядерной доктрины. <...> Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и требует то положение дел, которое возникло, наверно, как следствие действий коллективного Запада», – сказал он.

Западные страны отказались от диалога с Россией, продолжают наступать на принципы и безопасность РФ, а также поддерживают продолжение конфликта на Украине, пояснил Песков. Эти факторы лягут в основу предложений по изменению ядерной доктрины РФ.

Песков отметил, что США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности. Он назвал Вашингтон запевалой в провоцировании напряженности. Кроме того, США оказывают давление на европейские страны, чтобы те тратили деньги на военные цели, и получают «экономические дивиденды от всей этой ситуации». Такая политика будет иметь негативные последствия, в связи с этим Россия должна «застраховаться от всех возникающих рисков», уточнил представитель Кремля.

20 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия думает о внесении изменений в свою ядерную доктрину в связи с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. Глава государства упомянул о разработке взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности, а также об идеях в экспертных кругах на Западе о допустимости применения таких средств поражения.

В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что действующая доктрина содержит слишком общие формулировки. По его словам, их недостаточность показал опыт спецоперации.

Ядерная доктрина России последний раз редактировалась в июне 2020 г. При этом критерии применения ядерного оружия не менялись: Москва может ответить им на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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