Reuters: США направят замминистра обороны Чейза на форум по безопасности в Китае
Власти США направят замминистра обороны по Тайваню, Китаю и Монголии Майкла Чейза на ежегодный главный форум в Китае по безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.
Как отмечают источники агентства, есть надежда, что отправка Чейза может быть признаком более глубокого взаимодействия с Китаем на фоне региональных споров. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что ожидаемое присутствие Чейза не было беспрецедентным, но послало сигнал о том, что Соединенные Штаты отдают приоритет взаимодействию на военном уровне с Китаем даже в период повышенной напряженности.
В январе 2024 г. Чейз был сопредседателем военных переговоров между США и Китаем в Вашингтоне – первых подобных переговоров на рабочем уровне с 2022 г., когда большая часть двустороннего военного взаимодействия была приостановлена после визита тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 августа начал свой первый визит в Китай, который продлится три дня. По прилете он встретился с министром иностранных дел Китая и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.