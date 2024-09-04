Reuters: США направят замминистра обороны Чейза на форум по безопасности в Китае

Как отмечают источники агентства, есть надежда, что отправка Чейза может быть признаком более глубокого взаимодействия с Китаем на фоне региональных споров. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что ожидаемое присутствие Чейза не было беспрецедентным, но послало сигнал о том, что Соединенные Штаты отдают приоритет взаимодействию на военном уровне с Китаем даже в период повышенной напряженности.