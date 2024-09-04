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Reuters: США направят замминистра обороны Чейза на форум по безопасности в Китае

Ведомости

Власти США направят замминистра обороны по Тайваню, Китаю и Монголии Майкла Чейза на ежегодный главный форум в Китае по безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечают источники агентства, есть надежда, что отправка Чейза может быть признаком более глубокого взаимодействия с Китаем на фоне региональных споров. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что ожидаемое присутствие Чейза не было беспрецедентным, но послало сигнал о том, что Соединенные Штаты отдают приоритет взаимодействию на военном уровне с Китаем даже в период повышенной напряженности.

В январе 2024 г. Чейз был сопредседателем военных переговоров между США и Китаем в Вашингтоне – первых подобных переговоров на рабочем уровне с 2022 г., когда большая часть двустороннего военного взаимодействия была приостановлена после визита тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 августа начал свой первый визит в Китай, который продлится три дня. По прилете он встретился с министром иностранных дел Китая и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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