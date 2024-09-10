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Президент Киргизии указал на высокий уровень сотрудничества с Россией

Ведомости

Президент Киргизии Садыр Жапаров указал на высокий уровень взаимодействия республики с Россией. Об этом он сообщил на встрече с новым российским послом в Киргизии Сергеем Вакуновым, передает пресс-служба киргизского лидера.

«Кыргызско-российские отношения находятся на весьма высоком уровне за всю общую историю двух народов. Наблюдается значительная активизация политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами», – отметил Жапаров.

Он добавил, что в республике ведется соответствующая работа по строительству девяти школ, скоро откроется Кыргызско-Российский экономический форум, организованный Российско-Кыргызским фондом развития, который отмечает в этом году 10-летний юбилей с момента образования. Президент Киргизии отметил большой вклад фонда в экономическое развитие страны.

Вакунов выразил благодарность киргизскому лидеру за его позицию по направлениям сотрудничества с Россией и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего углубления взаимодействия стран.

18 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Вакунова новым российским послом в Киргизии. Ранее он занимал должность референта управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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