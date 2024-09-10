Президент Киргизии указал на высокий уровень сотрудничества с Россией

Он добавил, что в республике ведется соответствующая работа по строительству девяти школ, скоро откроется Кыргызско-Российский экономический форум, организованный Российско-Кыргызским фондом развития, который отмечает в этом году 10-летний юбилей с момента образования. Президент Киргизии отметил большой вклад фонда в экономическое развитие страны.