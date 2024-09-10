Президент Киргизии указал на высокий уровень сотрудничества с Россией
Президент Киргизии Садыр Жапаров указал на высокий уровень взаимодействия республики с Россией. Об этом он сообщил на встрече с новым российским послом в Киргизии Сергеем Вакуновым, передает пресс-служба киргизского лидера.
«Кыргызско-российские отношения находятся на весьма высоком уровне за всю общую историю двух народов. Наблюдается значительная активизация политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами», – отметил Жапаров.
Он добавил, что в республике ведется соответствующая работа по строительству девяти школ, скоро откроется Кыргызско-Российский экономический форум, организованный Российско-Кыргызским фондом развития, который отмечает в этом году 10-летний юбилей с момента образования. Президент Киргизии отметил большой вклад фонда в экономическое развитие страны.
Вакунов выразил благодарность киргизскому лидеру за его позицию по направлениям сотрудничества с Россией и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего углубления взаимодействия стран.
18 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Вакунова новым российским послом в Киргизии. Ранее он занимал должность референта управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.