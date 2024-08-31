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Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Киргизия, как отметил Путин, добилась значимых успехов в социально-экономическом развитии и упрочении внутриполитической стабильности, страна играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Российский президент указал, что отношения РФ и Киргизии основаны на «принципах стратегического партнерства и союзничества», а государствам удается эффективно взаимодействовать в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других структур.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать взаимовыгодные российско-киргизские связи во всех областях – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», – заявил Путин.

Путин в июне провел телефонный разговор с лидером Киргизии, до этого главы государств встречались в России в феврале. Президент РФ пригласил Жапарова принять участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего», которая проходила в Казани. Кроме того, в мае в Кремле прошло заседание высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС. Помимо Жапарова, в саммите принимали участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В 2022 г. Путин отмечал, что Москва занимает первое место в торговом обороте Киргизии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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