Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Киргизия, как отметил Путин, добилась значимых успехов в социально-экономическом развитии и упрочении внутриполитической стабильности, страна играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Российский президент указал, что отношения РФ и Киргизии основаны на «принципах стратегического партнерства и союзничества», а государствам удается эффективно взаимодействовать в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других структур.
«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать взаимовыгодные российско-киргизские связи во всех областях – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», – заявил Путин.
Путин в июне провел телефонный разговор с лидером Киргизии, до этого главы государств встречались в России в феврале. Президент РФ пригласил Жапарова принять участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего», которая проходила в Казани. Кроме того, в мае в Кремле прошло заседание высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС. Помимо Жапарова, в саммите принимали участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В 2022 г. Путин отмечал, что Москва занимает первое место в торговом обороте Киргизии.