Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости республики

Путин в июне провел телефонный разговор с лидером Киргизии, до этого главы государств встречались в России в феврале. Президент РФ пригласил Жапарова принять участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего», которая проходила в Казани. Кроме того, в мае в Кремле прошло заседание высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС. Помимо Жапарова, в саммите принимали участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В 2022 г. Путин отмечал, что Москва занимает первое место в торговом обороте Киргизии.