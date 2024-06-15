Путин обсудил развитие двустороннего сотрудничества с президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщила пресс-служба Кремля.
Президенты двух стран, как отмечается, обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Путин и Жапаров также затронули в разговоре «некоторые аспекты взаимодействия» в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Жапаров был в России в феврале. Путин пригласил его принять участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего», которая проходила в Казани. В мае в Кремле прошло заседание высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС. В саммите принимали участие лидеры глав – государств ЕАЭС: Путин, Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.