Лукашенко заявил о желании вернуть добрые отношения с Арменией
Минск хотел бы вернуть добрые отношения с Ереваном, которые были в прошлые годы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в республике, передает «БелТА».
«Неплохо было бы, если бы у нас, как и прежде, при всех недостатках и нюансах строились добрые отношения с Арменией. Поверьте, нашей вины в этом абсолютно нет», – сказал он.
Лукашенко добавил, что Минск старался всячески помогать Еревану, но Армении «захотелось на Запад, в ЕС». Белорусский лидер подчеркнул, что ни Белоруссию, ни Армению, ни Украину на Западе не ждут, и призвал Ереван не отказываться от «дружбы и братства» со странами-партнерами. Он также выразил уверенность, что армяне «в ближайшее время разберутся, где их счастье».
12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). На следующий день он возмутился из-за слов Лукашенко о конфликте в Нагорном Карабахе. По мнению армянского премьера, Лукашенко «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». «А после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Белоруссии в формате ОДКБ?» – сказал Пашинян. Тогда же он поставил условие: Ереван сохранит свое членство, если из ОДКБ выйдет Белоруссия или если Лукашенко извинится за свои слова.
Поводом для ухудшения отношений между Белоруссией и Арменией стало высказывание Лукашенко на встрече с Алиевым в мае. Тогда белорусский лидер заявил, что обе страны «одинаково понимают мир», и употребил фразу «ваша освободительная война», отметив, что лидеры обсуждали, что в ней «можно победить».