Лукашенко заявил о желании вернуть добрые отношения с Арменией

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). На следующий день он возмутился из-за слов Лукашенко о конфликте в Нагорном Карабахе. По мнению армянского премьера, Лукашенко «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». «А после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Белоруссии в формате ОДКБ?» – сказал Пашинян. Тогда же он поставил условие: Ереван сохранит свое членство, если из ОДКБ выйдет Белоруссия или если Лукашенко извинится за свои слова.