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Лукашенко заявил о желании вернуть добрые отношения с Арменией

Ведомости

Минск хотел бы вернуть добрые отношения с Ереваном, которые были в прошлые годы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в республике, передает «БелТА».

«Неплохо было бы, если бы у нас, как и прежде, при всех недостатках и нюансах строились добрые отношения с Арменией. Поверьте, нашей вины в этом абсолютно нет», – сказал он. 

Лукашенко добавил, что Минск старался всячески помогать Еревану, но Армении «захотелось на Запад, в ЕС». Белорусский лидер подчеркнул, что ни Белоруссию, ни Армению, ни Украину на Западе не ждут, и призвал Ереван не отказываться от «дружбы и братства» со странами-партнерами. Он также выразил уверенность, что армяне «в ближайшее время разберутся, где их счастье».

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). На следующий день он возмутился из-за слов Лукашенко о конфликте в Нагорном Карабахе. По мнению армянского премьера, Лукашенко «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». «А после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Белоруссии в формате ОДКБ?» – сказал Пашинян. Тогда же он поставил условие: Ереван сохранит свое членство, если из ОДКБ выйдет Белоруссия или если Лукашенко извинится за свои слова.

Поводом для ухудшения отношений между Белоруссией и Арменией стало высказывание Лукашенко на встрече с Алиевым в мае. Тогда белорусский лидер заявил, что обе страны «одинаково понимают мир», и употребил фразу «ваша освободительная война», отметив, что лидеры обсуждали, что в ней «можно победить». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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