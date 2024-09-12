ВОЗ указала на необходимость реабилитации 22 000 пострадавших в Газе
Около 22 500 пострадавших жителей сектора Газа будут нуждаться в реабилитационной помощи в ближайшие годы. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно докладу организации, тяжелые травмы конечностей, число которых оценивается от 13 455 до 17 550, являются основной причиной необходимости реабилитации. Многие из пострадавших имеют больше одного ранения. В анклаве было произведено от 3105 до 4050 ампутаций конечностей. В общее число травм входят травмы спинного мозга, черепно-мозговые травмы и ожоги.
«Огромный всплеск потребностей в реабилитации происходит параллельно с продолжающимся разрушением системы здравоохранения. Пациенты не могут получить необходимую помощь», – подчеркнул представитель ВОЗ на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн.
Он добавил, что специализированная помощь при сложных травмах недоступна, что ставит жизнь пациентов под угрозу. Сейчас в Газе частично функционируют 17 из 36 больниц, а оказание первичной медико-санитарной помощи становится недоступным из-за отсутствия безопасности и приказов об эвакуации. Стационарная реабилитация и услуги по протезированию недоступны, а число людей, которым необходимы вспомогательные приспособления, намного превышает имеющиеся в анклаве возможности.
10 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по гуманитарной зоне в городе Хан-Юнис. Целью атаки были командиры палестинской радикальной группировки «Хамас», которые причастны к атаке на Израиль 7 октября прошлого года. В результате удара 40 человек погибли, еще 60 получили ранения.
Боевые действия в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.