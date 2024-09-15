Армия Израиля: упавшая в центральной части страны ракета выпущена из Йемена
Упавшая в центральной части Израиля ракета класса «земля-земля» была выпущена из Йемена. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Средства противовоздушной обороны пытались сбить ракету, она упала на открытой местности. Пострадавших нет. Результат перехвата в настоящее время подвергается оценке.
12 сентября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинила радикальную палестинскую группировку «Хамас» в сокрытии намерений блокировать переговорный процесс по прекращению огня в секторе Газа. Там отметили, что в то время как Израиль принял последнее американское мирное предложение от 16 августа 2024 г., группировка отвергла его и хладнокровно убила шестерых израильских заложников.
Израиль и «Хамас» в последние месяцы при участии иностранных посредников вели переговоры о заключении сделки, один из пунктов которой предусматривал бы освобождение заложников. Камнем преткновения остается вопрос относительно присутствия ЦАХАЛ в Филадельфийском коридоре, на границе между сектором Газа и Египтом. Нетаньяху считает, что Израиль должен контролировать эту территорию, чтобы помешать «Хамасу» нелегально провозить оружие в анклав и восстанавливать свою армию.
31 августа в подземном комплексе Рафаха были найдены тела шестерых заложников. По данным армии, их убили представители группировки в условиях наступления израильских сил.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по данным минздрава Газы, превысило 40 000 человек.