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Армия Израиля: упавшая в центральной части страны ракета выпущена из Йемена

Ведомости

Упавшая в центральной части Израиля ракета класса «земля-земля» была выпущена из Йемена. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны пытались сбить ракету, она упала на открытой местности. Пострадавших нет. Результат перехвата в настоящее время подвергается оценке.

12 сентября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинила радикальную палестинскую группировку «Хамас» в сокрытии намерений блокировать переговорный процесс по прекращению огня в секторе Газа. Там отметили, что в то время как Израиль принял последнее американское мирное предложение от 16 августа 2024 г., группировка отвергла его и хладнокровно убила шестерых израильских заложников.

Израиль и «Хамас» в последние месяцы при участии иностранных посредников вели переговоры о заключении сделки, один из пунктов которой предусматривал бы освобождение заложников. Камнем преткновения остается вопрос относительно присутствия ЦАХАЛ в Филадельфийском коридоре, на границе между сектором Газа и Египтом. Нетаньяху считает, что Израиль должен контролировать эту территорию, чтобы помешать «Хамасу» нелегально провозить оружие в анклав и восстанавливать свою армию.

31 августа в подземном комплексе Рафаха были найдены тела шестерых заложников. По данным армии, их убили представители группировки в условиях наступления израильских сил.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по данным минздрава Газы, превысило 40 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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