В Армении сообщили о предотвращенном госперевороте

Они якобы прошли трехмесячное обучение в РФ с зарплатой 220 000 руб. в месяц. Фигуранты изучали применение тяжелого оружия. Затем они вернулись в Армению и завербовали нескольких граждан. Утверждается, что злоумышленники якобы выехали в Ростов-на-Дону для прохождения боевой подготовки на некой военной базе «Арбат». Цель обучения состояла в том, чтобы они вернулись в Армению и свергли действующую власть.