В Армении сообщили о предотвращенном госперевороте
В Армении предотвратили попытку узурпации власти путем военного переворота. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) республики.
Против семи человек возбуждено уголовное дело, трое из них арестованы. Остальные находятся в розыске. По данным СК, госпереворот готовили граждане Армении и выходцы из Нагорного Карабаха. Предполагаемых участников удалось выявить после проведения Службой национальной безопасности Армении около 30 обысков и допросов.
Они якобы прошли трехмесячное обучение в РФ с зарплатой 220 000 руб. в месяц. Фигуранты изучали применение тяжелого оружия. Затем они вернулись в Армению и завербовали нескольких граждан. Утверждается, что злоумышленники якобы выехали в Ростов-на-Дону для прохождения боевой подготовки на некой военной базе «Арбат». Цель обучения состояла в том, чтобы они вернулись в Армению и свергли действующую власть.
По данным армянского СК, часть завербованных отказались участвовать в госперевороте. Другие члены преступной группы так и не завершили обучение и не смогли реализовать свои планы.
В июле 2024 г. госпереворот был предотвращен в Киргизии. Спецслужбы республики обезвредили группировку, которая «вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки». Переворот планировали люди, поддерживающие идеологию криминалитета и «фанатично исповедующие религиозную идеологию».