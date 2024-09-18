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В Армении сообщили о предотвращенном госперевороте

Ведомости

В Армении предотвратили попытку узурпации власти путем военного переворота. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) республики.

Против семи человек возбуждено уголовное дело, трое из них арестованы. Остальные находятся в розыске. По данным СК, госпереворот готовили граждане Армении и выходцы из Нагорного Карабаха. Предполагаемых участников удалось выявить после проведения Службой национальной безопасности Армении около 30 обысков и допросов.

Они якобы прошли трехмесячное обучение в РФ с зарплатой 220 000 руб. в месяц. Фигуранты изучали применение тяжелого оружия. Затем они вернулись в Армению и завербовали нескольких граждан. Утверждается, что злоумышленники якобы выехали в Ростов-на-Дону для прохождения боевой подготовки на некой военной базе «Арбат». Цель обучения состояла в том, чтобы они вернулись в Армению и свергли действующую власть.

По данным армянского СК, часть завербованных отказались участвовать в госперевороте. Другие члены преступной группы так и не завершили обучение и не смогли реализовать свои планы.

В июле 2024 г. госпереворот был предотвращен в Киргизии. Спецслужбы республики обезвредили группировку, которая «вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки». Переворот планировали люди, поддерживающие идеологию криминалитета и «фанатично исповедующие религиозную идеологию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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